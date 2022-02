14-Jähriger aus Allendorf (Lumda) wieder da

Die Polizei sucht nach Anton Schäfer aus Nordeck im Landkreis Gießen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitgeteilt hatte, wurde seit der Nacht von Montag auf Dienstag ein 14-jähriger aus Nordeck im Landkreis Gießen vermisst. Am Mittwochvormittag bestätigte die Polizei nun in einer Mitteilung, dass der Jugendliche wieder da ist.

Er sei, so die Polizei, wohl auf und befände sich bei einem Angehörigen in Südhessen. Die Polizei bedankte sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung.