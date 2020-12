14 Millionen Euro zusätzlich

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 221 701 716 Euro – diese Summe erhalten der Landkreis Gießen und seine Kommunen 2021 aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Landes. „Mehr als 14 Millionen Euro davon kommen aus dem Kommunalpakt des Landes“, erklärte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) in einer Pressemitteilung. „Mit dem Kommunalpakt fangen wir auf, was die Corona-Krise eigentlich an Löchern in den Kommunalen Finanzausgleich gerissen hätte.“

Konkret gibt es 2021 folgende Summen: Allendorf/Lda. 1 624 771 Euro, Biebertal 3 600 540 Euro, Buseck 4 096 315 Euro, Fernwald 1 124 779 Euro, Gießen 70 678 314 Euro, Grünberg 8 264 604 Euro, Hungen 8 388 723 Euro, Langgöns 3 275 868 Euro, Laubach 6 909 239 Euro, Lich 6 545 679 Euro, Linden 1 649 748 Euro, Lollar 4 206 961 Euro, Pohlheim 7 440 581 Euro, Rabenau 2 406 531 Euro, Reiskirchen 3 607 622 Euro, Staufenberg 3 653 069 Euro, Wettenberg 2 600 051 Euro, Landkreis Gießen 81 628 321. Die Schlüsselzuweisungen steigen in einem Spektrum zwischen 62 081 Euro (Allendorf/Lda.) und 9 391 544 Euro für den Landkreis.

Auch Heuchelheim profitiere vom Kommunalpakt. Durch ihn sinkt der Beitrag zur Solidaritätsumlage auf 147 994 Euro. Die Solidaritätsumlage zahlen Kommunen, deren Steuerkraft weit über dem Landesdurchschnitt liegt. Sie kommt den ärmeren Kommunen in Hessen zugute.

„Hessenweit steigt der Kommunale Finanzausgleich 2021 auf das Rekordhoch von 6,111 Milliarden Euro. Der erneute Anstieg trotz krisenbedingt wegbrechender Steuereinnahmen geht auf den Kommunalpakt zurück, mit dem das Land drei Milliarden Euro eigenes Geld in die Hand nimmt, um die Kommunen zu unterstützen. 350 Millionen Euro davon sorgen dafür, dass der KFA 2021 nicht einbricht, sondern weiter steigt“, sagte der Finanzminister.