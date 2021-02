1422 Flüchtlinge leben im Landkreis Gießen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Aktuell leben im Landkreis Gießen 553 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften und 869 (mit Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) in privaten Wohnungen. Dies teilte die Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Von August 2020 bis Januar 2021 seien dem Landkreis 99 Personen zugewiesen worden. Die Zahlen seien wegen der Corona-Pandemie geringer ausgefallen und hätten seit Februar deutlich zugenommen. Die meisten Flüchtlinge kämen aus Afghanistan, gefolgt von Irak, Iran, Pakistan, Syrien, Äthiopien, Türkei, Somalia, Eritrea und sonstigen Herkunftsländern.

Mehr Duldungen

Auf die Frage nach Vergleichszahlen teilte die Kreisverwaltung mit, dass Stand 2. Dezember 2019 657 Personen in Gemeinschaftsunterkünften und 852 Personen in privaten Wohnungen lebten. Die Gründe für die Veränderungen seien vielfältig, hieß es aus der Pressestelle. Hauptgrund sei, dass die Anzahl von Menschen mit einer Duldung (teilweise auch ausreisepflichtig) zwischenzeitlich erheblich gestiegen sei und dass Menschen mit einer weitergehenden Bleibeperspektive (Anerkennung) immer schwieriger an bezahlbaren Wohnraum kämen.