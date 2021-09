1,5 Millionen Euro für Schulen

Jetzt teilen:

INFO Der Landkreis ist als Träger für 53 Schulgebäude zuständig. Er gewährleistet die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen, beschäftigt rund 60 Mitarbeiter der Schulsekretariate, 180 Reinigungskräfte sowie 43 Hausmeister an den Schulen. (red)

KREIS GIESSEN - (red). „Rechnet man allein die zehn größten Modernisierungsprojekte an den Schulen zusammen, investiert der Landkreis im Rahmen der Bauunterhaltung von Juli bis Oktober mehr als 1,5 Millionen Euro in die Schulen“, erklärt Bau- und Schuldezernent Christopher Lipp (CDU) in einer Pressemitteilung. Darin wird bilanziert, was in den Sommerferien an Erneuerungen und Sanierungen stattfand. Die Ferien werden jedes Jahr bewusst als Zeitfenster für viele Bauunterhaltungsmaßnahmen genutzt, um den Unterrichtsbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Das Geld für die verschiedenen Projekte an den Schulen sei gut angelegt, sagt Lipp: „Wir sorgen nicht nur für den Erhalt unserer Gebäude und die regelmäßige Wartung von Anlagen, sondern stellen vielerorts auch die Weichen für eine moderne Ausstattung – dieses Jahr beispielsweise durch die Komplettvernetzung einiger Schulen im Rahmen des Digitalpaktes.“ So habe der Landkreis unter anderem die Gesamtschule in Lich, die Grundschule in Hungen, die Gesamtschule in Lollar sowie die Grundschule in Steinbach mit Lan und Wlan ausgestattet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Außerdem sanierte der Landkreis an der Förderschule in Biebertal ein Gebäudedach und erneuert bis zum Ende der Herbstferien die WC-Anlagen an der Grundschule in Großen-Buseck. Dort entstehen zusätzlich barrierefrei zugängliche Toiletten. An der Theo-Koch-Schule in Grünberg wird bis zum Ende der Herbstferien die Heizzentrale für etwa 200 000 Euro erneuert. Ebenfalls bis zum Ende der Herbstferien soll das Dach der Grundschule Holzheim für 640 000 Euro saniert werden.

Unabhängig davon laufen viele umfangreiche Bauvorhaben, die über die „Ferienbaustellen“ hinausgehen: Zu den größten Projekten gehören der Neubau der zentralen Grundschule in Staufenberg für 15,56 Millionen Euro und die Neubauten an der Limesschule in Pohlheim für rund 13,78 Millionen Euro. Darüber hinaus hat der Landkreis Gießen die Grundschule Langgöns für 2,64 Millionen Euro und die Gesamtschule Hungen für 4,5 Millionen Euro sanieren lassen.

Lipp ist es auch wichtig, den Blick auf die Mitarbeiter hinter den Projekten zu lenken: „Die zahlreichen Schulbaumaßnahmen sowie die vielen Modernisierungsprojekte im Rahmen der Bauunterhaltung wären ohne die engagierten Kollegen im Fachdienst Bauen sowie im Servicebetrieb des Landkreises nicht zu stemmen. Diejenigen, die unsere Projekte tagtäglich voranbringen, verdienen deshalb einen besonderen Dank für ihre Leistung.“

Die zehn größten Modernisierungsmaßnahmen mit den geplanten Brutto-Baukosten:

– Grundschule Holzheim, Dachsanierung, 640 000 Euro, Bauzeit bis Ende Herbstferien

– Förderschule Biebertal, Dachsanierung an Gebäude 4, 225 000 Euro

– Theo-Koch-Schule Grünberg, Sanierung Heizzentrale, 200 000 Euro, Bauzeit bis Ende Herbstferien

– Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lich, alle Gebäude, Komplettvernetzung, 161 000 Euro

– Grundschule Großen-Buseck, Sanierung WC-Anlage und Schaffung einer behindertengerechten Toilette, 90 000 Euro, Fertigstellung Ende Herbstferien, sowie Schulhof, Entwässerungskanal- und Pflasterarbeiten, 90 000 Euro

– Grundschule Hungen, Schulgebäude, Komplettvernetzung, 86 000 Euro

– Clemens-Brentano-Europaschule Lollar, alle Gebäude, Komplettvernetzung, 70 000 Euro

– Grundschule Steinbach, alle Gebäude, Komplettvernetzung, 63 000 Euro

– Grundschule Alten-Buseck, alle Gebäude, Komplettvernetzung, 60 000 Euro