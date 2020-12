1,5 Millionen für Interkom I und II

Drei Kommunen, ein gemeinsames Gewerbegebiet: Peter Gefeller, Andreas Schulz und Thomas Spies (v.l.) freuen sich über Fördermittel des Landes Hessen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Foto: Wisker

KREIS GIESSEN - Drei glückliche Bürgermeister sozusagen auf einen Streich sieht man nicht alle Tage. Doch die Rathauschefs Peter Gefeller (Stadt Staufenberg), Andreas Schulz (Gemeinde Ebsdorfergrund) und Dr. Thomas Spies (Universitätsstadt Marburg) hatten allen Grund zur Freude: Für das interkommunale Gewerbegebiet der drei Kommunen gibt es Geld aus Wiesbaden. Das ambitionierte Projekt wird mit 1,5 Millionen Euro gefördert.

Zum Hintergrund: Die Stadt Staufenberg, die Gemeinde Ebsdorfergrund und die Stadt Marburg haben bei Heskem ein gemeinsames Gewerbegebiet auf den Weg gebracht. Interkomm I und Interkomm II umfassen rund acht Hektar. Weitere acht Hektar sollen später als Interkom III und IV folgen.

Anfragen, so Schulz, gebe es bereits für rund 75 Prozent der Fläche. Etwa 20 Interessenten seien es für die Interkom I und II, vor allem von Firmen aus der Region. Das war schließlich auch der Grundgedanke des gemeinsamen Gewerbegebiets. Abgesehen davon, dass es wenig Sinn macht, als einzelne Kommune mehrere kleine Gewerbegebiete auszuweisen, stellte man sich auch die Frage, wie man Arbeitsplätze dort schaffen kann, wo die Menschen wohnen. Gerade Pendlern dürfte das entgegenkommen, würden sie doch Zeit und auch Kosten sparen; auf der anderen Seite könnten die Kommunen in eher ländlich geprägten Regionen als Wohnort wieder attraktiver werden. In diese Kerbe schlägt das interkommunale Gewerbegebiet. Arbeitsplätze vor Ort erhalten und schaffen, den Standort regionaler Firmen sichern und auch Neuansiedlung von Unternehmen bieten - das sind die Ziele, die sich die drei Kommunen gesetzt haben. Auch die Einnahmenseite spielt eine Rolle, können so doch anteilig Steuern generiert werden.

Ungewöhnlich und hessenweit einmalig ist nicht nur die Tatsache, dass sich drei Kommunen zu diesem Projekt zusammengefunden haben, neu ist auch, dass hier über Landkreisgrenzen hinaus gemeinsam agiert wird. Dass der Marburger Oberbürgermeister und die Bürgermeister von Ebsdorfergrund und Staufenberg über ihren jeweiligen Tellerrand hinausblicken, kommt laut Andreas Schulz auch bei der Regionalversammlung des Regierungspräsidiums Mittelhessen gut an. Interkommunale Gewerbegebiete seien deutlich gewünscht. Die ersten Hürden sind längst geschafft, das Projekt bekam in den einzelnen politischen Gremien grünes Licht. Im Dezember 2019 wurden der städtebauliche Vertrag mit der Interkom GmbH sowie eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterzeichnet. Bereits zuvor waren die Verträge zur Gründung der Interkom GmbH unterzeichnet worden. Die eigens gegründete Infrastrukturgesellschaft ist für die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebiets zuständig.

Zur Zeit sei man laut Andreas Schulz mitten im Baulandumlegungsverfahren, "eine reine Formsache". Im Vorfeld wurden die Grundstücke bereits angekauft. Aktuell liefen die Ausschreibungsverfahren, im ersten Halbjahr des kommenden Jahres hofft man, mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Interkom liegt unmittelbar an der neuen Ortsumgehung von Heskem-Mölln in der Gemeinde Ebsdorfergrund und wird komplett über diese erschlossen. Mit rund 8,5 Millionen Kosten rechnet man, zwei Millionen bringen die drei Kommunen ein, der Rest soll über den Abverkauf der Grundstücke finanziert werden. "Da hilft der Zuschuss über 1,5 Millionen Euro umso mehr", so Schulz.

Zu den Beteiligungen: Mit jeweils 25 Prozent sind Marburg und Staufenberg, mit 50 Prozent ist die Gemeinde Ebsdorfergrund beteiligt. Die erwarteten Einnahmen verteilen sich auf 55 Prozent für die Gemeinde Ebsdorfergrund und jeweils 22,5 Prozent für die beiden anderen Kommunen.

Lehrbeispiel

Ein interkommunales Gewerbegebiet sei "eine nicht unerhebliche Herausforderung, aber klug", erklärte Thomas Spies. Ein Viertel von acht Hektar sei für die Bedarfe der Universitätsstadt Marburg "überschaubar", aber die Flächen, die man noch habe, wolle man für die ansässigen Pharmaunternehmen vorhalten. Spies sprach hier auch das Unternehmen Biontech an, das einen Covid-Impfstoff in Marburg produzieren werde. Auf der anderen Seite wolle auch Marburg kleine und mittlere Unternehmen in der Nähe, in der Region halten. "Wir haben uns hier sehr schnell zusammengerauft und das unter einen Hut gekriegt", erklärte der Marburger Oberbürgermeister zum gemeinsamen Projekt Interkom. Für seine Stadt sei das schon jetzt ein Erfolgsmodell und ein "Lehrbeispiel für die Zukunft". Sein Staufenberger Kollege Peter Gefeller schloss sich dem an: "Es geht nur noch über interkommunale Zusammenarbeit." Wie andere Kommunen auch, war Staufenberg unter dem Schutzschirm des Landes Hessen. Mittlerweile ist das Vergangenheit. Doch habe man in dieser Zeit gelernt, Fördermittel zu generieren. Daher habe man mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Gießen Gespräche über das Projekt Interkom geführt und angestoßen, dass das hessische Wirtschaftsministerium das Pilotprojekt "mit dieser Förderung belohnt". Auch für Gefeller ist klar, dass "überregionale Zusammenarbeit die Zukunft ist". Es gelte, Arbeitsplätze dort zu schaffen, wo die Menschen wohnen, statt Arbeitnehmer über Pendelverkehr oder öffentliche Verkehrsmittel in die Ballungszentren fahren zu lassen. Dass hier auch für überregionale Unternehmen ein attraktives Angebot geschaffen werde, zeige zum Beispiel eine Anfrage aus dem Rhein-Main-Gebiet, gab Gefeller zu bedenken. Auch die Grundstückspreise dürften auf dem Land deutlich attraktiver sein. Zwischen 60 und 65 Euro soll der Quadratmeterpreis - voll erschlossen - im Gewerbegebiet Interkom kosten.

Eines stellten die drei Rathauschefs noch klar: Es kommt kein Logistikunternehmen ins neue Gewerbegebiet.