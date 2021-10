17-Jähriger kracht auf Lastwagen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Nach einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend auf der A 480 kam es zu einer längeren Vollsperrung. Am Morgen konnte wieder Entwarnung gegeben werden und die Fahrbahn war wieder frei.

Bei dem Unfall wurde ein 17-jähriger Autofahrer schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden liegt bei fast 20 000 Euro. Zum Unfall kam es bereits gegen 23.10 Uhr am Donnerstag. Der 17-Jährige aus Sinn im Lahn-Dill-Kreis war auf der A 480 vom Nordkreuz kommend in Richtung Reiskirchen mit einem blauen Audi unterwegs. Vor ihm fuhr ein 43-jähriger Lastwagenfahrer aus der Ukraine. Im Bereich einer Baustelle war die linke Fahrspur gesperrt und auf die rechte Spur geführt.

Keine Begleitperson dabei

Der Jugendliche hatte dies zu spät bemerkt und fuhr, vermutlich mit hoher Geschwindigkeit, auf den vor ihm fahrenden Laster auf. Dabei schob sich der Audi unter den Laster. Die anschließenden Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 7.40 Uhr am nächsten Morgen. Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass der 17-Jährige am begleiteten Fahren teilnimmt. Da eine Begleitperson nicht dabei war, musste die Führerscheinstelle verständigt und ein Verfahren eingeleitet werden.