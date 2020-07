17 Liter gespendet

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 35 Blutkonserven zu je einem halben Liter sind das Ergebnis einer Blutspendeaktion, an der sich die Beschäftigten des Jobcenters Gießen beteiligt hatten. „Vor dem Hintergrund der bundesweiten Knappheit an Spenderblut wegen der Corona-Pandemie wollen wir als Behörde gerne unseren Beitrag leisten, um die Versorgung mit Blutkonserven in der Region sicherzustellen“, erläutert Geschäftsführerin Monika Kessler.

Die Mitarbeiter des Jobcenters waren beeindruckt von der generalstabsmäßigen Vorbereitung und dem Equipment der mobilen Blutspende des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM). Das Team um die Ärztin Dr. Anette Möller, die die Blutabnahme für das UKGM organisierte, war mit einem Klein-Lkw in die Lahnstraße gekommen und hatte innerhalb kürzester Zeit einen der Besprechungsräume in eine Art Feldlazarett umgewandelt, in dem die Spender unter den aktuellen Corona-Abstandsregeln bestens versorgt werden konnten.

Möller dankte den Spendern für ihr Engagement: „Die 35 Blutkonserven helfen uns bei der Versorgung unserer Patienten sehr weiter, zumal die Depots aktuell aufgrund der Corona-Pandemie und der Ferienzeit fast leer sind.“