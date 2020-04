17. Literaturpreis der Ovag für junge Autoren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Zum 17. Mal richtet die Ovag ihren Jugend-Literaturpreis aus, Einsendeschluss ist der 15. Juli. Teilnahmeberechtigt sind Autoren im Alter zwischen 14 und 23 Jahren, die in den Landkreisen Wetterau, Gießen und Vogelsberg wohnen oder dort eine Schule besuchen. Zwar gibt es eine Vorgabe bei der Länge der eingesendeten Texte (maximal acht DIN-A-4-Seiten), aber die Auswahl der Themen ist vollkommen freigestellt. Die Jury legt besonderen Wert auf die Originalität beim Schreiben und Inhalt, die Stil- und Schreibsicherheit sowie die Dramaturgie und den Aufbau des Textes.

Zu gewinnen gibt es Geldpreise zwischen 250 und 1000 Euro und die Teilnahme an einem viertägigen Literatur-Workshop im November in Bad Kissingen. Dort lektorieren Schriftsteller und Autoren wie Feridun Zaimoglu und Nele Pollatschek mit den jungen Autoren deren Texte, aus denen das Buch „Gesammelte Werke“ entsteht.

Abermals ausgeschrieben ist der mit 400 Euro dotierte Karlhans-Frank-Gedächtnispreis für herausragende Klassen-, Gruppen- und Sammelarbeiten.

Einsendungen und Fragen an Ovag, Andreas Matlé, Hanauer Straße 9 – 13 in 61169 Friedberg oder per E-Mail an matle@ovag.de, Telefon: 06031/6848-1222.