18 Soldaten unterstützen Landkreis Gießen

18 Bundeswehrsoldaten unterstützen seit dieser Woche den Landkreis bei der Ermittlung von Corona-Fällen. Sie informieren Betroffene darüber, welche Schritte nach einem positiven Testergebnis notwendig sind. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Bundeswehrsoldaten in Uniform sind ein ungewohnter Anblick auf dem Gelände der Kreisverwaltung. Als das Kasernengelände noch "Rivers Barracks" hieß, waren dort Soldaten der US-Army untergebracht. Doch der Anblick wird zumindest bis 20. November eine neue Normalität, denn 18 Bundeswehrsoldaten unterstützen den Landkreis bei der Fall- und Kontaktpersonenermittlung.

Die Männer sitzen in zwei Zimmern im Obergeschoss von Haus A und telefonieren jeden Wochentag in zwei Schichten von 7 bis 21 Uhr. Auch am Wochenende sind sie - wenn auch mit verkürzten Zeiten - im Einsatz. Die Männer kommen vom Jägerbataillon I aus Schwarzenborn im Schwalm-Eder-Kreis.

Eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung spielt Jörg Dechert aus Pohlheim, Oberstleutnant der Reserve, und Verbindungsoffizier im Landkreis. Am 19. Oktober hatte Kreisbrandinspektor Mario Binsch ihn kontaktiert, am gleichen Tag wurde der Antrag auf personelle Unterstützung gestellt. Dieser ging über das hessische Innenministerium an das Kommando "Territoriale Aufgaben" in Potsdam, das den Antrag bewilligte. Zur Frage des zeitlichen Einsatzes erklärte Dechert, dass eine Verlängerung beantragt werden könne, wenn das Gesundheitsamt auch nach dem 20. November Hilfe benötige.

Auslandseinsatz

Für die Soldaten ist das Ganze eine ziemliche Umstellung, denn sie waren zuvor mehrere Monate im Einsatz im außereuropäischen Ausland. Während der anschließenden Freizeitphase kam dann die Anforderung, nach Gießen zu gehen. Die Männer sind zusammen in einem Hotel untergebracht, bleiben zunächst 14 Tage und gehen nach dem Einsatz beim Gesundheitsamt zunächst 14 Tage in Quarantäne, um keine Erkrankung in die Truppe hineinzutragen. Dann kommt der nächste Zug für 14 Tage. Die Schulung lief in dieser Woche am Montag und Dienstag, seit Mittwoch sitzen die Männer am Computer und telefonieren.

Wie Dechert zu berichten wusste, sind in Hessen aktuell 246 Soldaten in Gesundheitsämtern verschiedener Landkreise eingesetzt. Auch die Nachbarkreise Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill hätten inzwischen Anträge gestellt.

Einer der Soldaten, ein 20-Jähriger, berichtete, dass die größte Hürde zu Beginn gewesen sei, mit dem System zurechtzukommen. "Die Arbeit war ungewohnt, aber jetzt läuft es", meinte er. Von den Betroffenen gebe es keine negativen Rückmeldungen. Diese seien eher froh, dass sie ihre Fragen zu Arbeit oder Schulsituation der Kinder loswerden könnten.