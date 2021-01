20 Hektar im fürstlichen Wald in Lich aufgeforstet

Es handelt sich um eine Pilzerkrankung an Ahornbäumen. Erkrankte Bäume sind durch Welke, Blattverlust, Absterbeerscheinungen der Krone, länglich aufgerissenen Rinden und Schleimfluss am Stamm erkennbar. Infektionen werden durch trockenes und heißes Klima und Wasserknappheit begünstigt. Der Absterbeprozess kann mehrere Jahre betragen. Ältere Bäume mit guter Wasserversorgung sind weniger anfällig für Infektionen. Befallenes Stammholz kann im Anschnitt grüne und blaue Verfärbungen aufweisen. Schließlich lösen sich an den abgestorbenen, aber noch stehenden Bäumen die äußeren Rindenschichten ab und geben riesige Massen dunkelschwarz-brauner Pilzsporen frei.

Quelle: Wikipedia