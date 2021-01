4 min

20 von 115 Infizierten im Lollarer Pflegeheim verstorben

Das "Haus am grünen Weg" in Lollar hat einen traurigen Rekord bei Corona-Fällen in Pflegeheimen. Warum kam es dort und in anderen Seniorenheim zu so starken Ausbrüchen?

Von Volker Böhm