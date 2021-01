2,2 Millionen für Hygieneprojekte

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). 75 Millionen Euro haben die Schul- und Jugendhilfeträger für Hygienemaßnahmen an Schulen und Kitas erhalten. Davon gehen nach Mitteilung der Landtagsabgeordneten Katrin Schleenbecker (Grüne) 2,2 Millionen Euro an den Landkreis Gießen. „Da das Geld schnell benötigt wird, wurde es ohne Antragsverfahren unbürokratisch und schnell überwiesen.“ Möglich sind unter anderem die Anschaffung von Masken, Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, CO2-Ampeln oder mobilen Luftreinigungsgeräten. Auch bauliche Maßnahmen an Fenstern und Türen, der Einbau von Zu- und Abluftsystemen oder die Erweiterung von Gebäudezugängen könnten so finanziert werden.