225 939 Dosen im Impfzentrum des Landkreises Gießen verabreicht

KREIS GIESSEN - Eine 56-Jährige aus Staufenberg hat am vergangenen Donnerstag um 22 Uhr die letzte Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum des Landkreises Gießen bekommen. Das Zentrum ist bekanntlich mit Ablauf dieses Tages geschlossen worden. Die Pressestelle des Landkreises berichtete auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Gesamtzahl der Impfungen durch das Impfzentrum exakt 225 939 beträgt.

In dieser Zahl sind auch die mobilen Impfungen in zum Beispiel Pflegeheimen, Schulen und bei Sonderimpfterminen enthalten. 22 939 Dosen - das sind knapp 7000 Liter Impfstoff. Das Zentrum im Obergeschoss des Roller-Marktes war seit 19. Januar in Betrieb. Die Landesregierung hatte ihre Schließung zum 30. September beschlossen.

Seit Montag, 4. Oktober, ist die neue Impfambulanz im Watzenborner Weg 8 in Gießen geöffnet. Dort fanden am ersten Tag 52 Impfungen statt, hinzu kamen 39 mobile.

Derweil hat das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen seit Montag 44 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut eigenen Berechnungen - Stand Dienstag 17 Uhr - 45,8. Montag lag der Wert bei 39,2. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 37,9 (Stand Dienstag 0 Uhr). Am Montag lag der Wert bei 43,4. Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

30 (30) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 369. Es gibt 365 aktive Fälle (331).

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 10 (29,9), Buseck 10 (7,8), Fernwald 2 (0,0), Gießen 185 (73,5, Grünberg 19 (29,4), Heuchelheim 10 (25,6), Hungen 34 (119,1), Langgöns 15 (34,2), Laubach 9 (41,7), Lich 6 (7,2), Linden 20 (68,7), Lollar 10 (38,8), Pohlheim 16 (38,6), Rabenau 0 (0,0), Reiskirchen 4 (19,5), Staufenberg 5 (0,0), Wettenberg 10 (15,9).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 15 617 (15 573) Corona-Fälle verzeichnet. 14 883 (14 873) Menschen gelten als genesen.