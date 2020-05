230 Masken für Pohlheim

Udo Schöffmann, Carsten Nowak, George Louli und Wolfram Rüppel (v.r.) bei der Übergabe der Masken. Foto: Schu

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WATZENBORN-STEINBERG (jüs). George Louli, ein 59 Jahre alter, aus Syrien stammender Flüchtling lebt seit vier Jahren mit seiner Familie im Pohlheimer Stadtteil Watzenborn- Steinberg. Nun hat er der Stadt Pohlheim 230 selbst hergestellte Stoffmasken gespendet. Diese wurden am Freitag vor der Volkshalle an Bürgermeister Udo Schöffmann und Ordungsamtleiter Carsten Nowak übergeben.

Mit dabei war auch Sozialpädagoge Wolfram Rüppel (Garbenteich), seit sieben Jahre Projektleiter des in der Stadt Gießen ansässigen Jobcafés, ein Angebot des Jobcenters Gießen an Langzeit arbeitslose. Zu den aus Gießen und Landkreis kommenden Teilnehmern des Jobcafés gehören auch vermehrt Flüchtlinge, denen die Integration in den ersten Arbeitsmarkt erleichtert, die unterschiedlichsten Berufsfelder vernetzt, die Teamfähigkeit entwickelt und gefördert sowie die Sprachkenntnisse verbessert werden sollen, da mangelnde Deutschkenntnisse ein entscheidendes Hindernis bei der Stellensuche auf dem ersten Arbeitsmarkt darstellt, wie Rüppel betonte. Das Jobcafé wird von den Teilnehmern überwiegend in Eigenregie betrieben. Auch die verschiedenen Projekte werden selbst organisiert und koordiniert. Einer dieser Projektgruppe gehört auch der Aramäer George Louli mit seiner Ehefrau an. Zur Familie gehören drei Kinder (zwei Jungs und ein Mädchen). Während der älteste Sohn als Elektriker in Lahnau arbeitet und die Tochter Auszubildende in einem Steuerbüro ist, sucht der Jüngste, der in der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim seinen Realabschluss gemacht hat und danach bei der Deutschen Post beschäftigt war, einen Ausbildungsplatz.

Goerge Louli selbst ist professioneller Schneider. So lag die Idee, in seiner Wohnung Masken zu nähen und diese der Stadt Pohlheim zu spenden, auf der Hand. Die hierfür benötigten Stoffe sammelte er kostenlos. Das Besorgen der Gummibänder bereitete teilweise Schwierigkeiten. Für ihn ist es nach eigenen Worten eine ganz große Ehre und ein Herzenswunsch, denn er will mit dieser Aktion nicht nur seine Dankbarkeit darüber ausdrücken, wie wohl er sich mit seiner Familie in Deutschland fühlt, sondern auch gleichzeitig etwas zurückgeben. Den Kontakt zur Stadt Pohlheim vermittelte Wolfram Rüppel. Die Mundschutzmasken will George Louli kontinuierlich langfristig nähen und bei Bedarf weitere übergeben. Erste Anlaufstelle bei der Stadt Pohlheim war Carsten Nowak, der von der Idee direkt begeistert war und nach Rücksprache mit seinem Dienstherrn sofort zugegriffen hat.

Die 230 Masken nahm Bürgermeister Udo Schöffmann dankend entgegen. Eine Menge von Masken würden benötigt, wenn der Kindergartenbetrieb voraussichtlich im Juni geöffnet oder verstärkt geöffnet werde, so Schöffmann. Er will sie an das Kindergartenpersonal vergeben. Er finde, diese Aktion sei eine tolle Sache, zumal die Stoffmasken bequemer und schöner seien als die Einwegmasken.