235 aktive Corona-Fälle im Landkreis Gießen

235 aktive Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Dienstagabend auf seiner Internetseite gemeldet. Am Vortag lag die Zahl bei 197. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle in den Kommunen: Allendorf/Lumda (2), Biebertal (6), Buseck (7), Fernwald (2), Gießen (74), Grünberg (6), Heuchelheim (5), Hungen (6), Langgöns (8), Laubach (9), Lich (11), Linden (5), Lollar (25), Pohlheim (38), Rabenau (5), Reiskirchen (5), Staufenberg (5) und Wettenberg (16). Seit dem ersten Fall Ende Februar hat es 766 bestätigte Corona-Infektionen gegeben, am Vortag waren es 728. Von den 235 aktiven Fällen befinden sich sieben (sechs) in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Die Zahl der verstorbenen Personen liegt weiterhin bei sechs. Ebenfalls unverändert ist die Zahl der Kreis-Bürger, die als genesen gelten: 525. (vb)