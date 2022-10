24-Jähriger belästigt Frau in Gießen

Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf gestartet. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 25-Jährige in Gießen werden nun Zeugen gesucht. Das teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch: A 45 Richtung Dortmund gesperrt: Lkw brennt bei Aßlar aus

Nach offiziellen Angaben war das Opfer am Samstag, 1. Oktober, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in der Straße "Stolzenmorgen"unterwegs, als ein 24-Jähriger sie mehrfach unsittlich berührte. Demnach soll er den Arm um sie gelegt und an ihre Brust gefasst haben. Anschließend soll er sie in eine Seitenstraße gedrängt haben. Laut Polizei schüttete die Frau ihm daraufhin einen Energy-Drink ins Gesicht, nahm einen Stein vom Boden auf und warf mit diesem in seine Richtung. Anschließend soll die 25-Jährige davongelaufen sein.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei teilte zwar mit, dass die Ermittlungen zu einem in Gießen lebenden 24-Jährigen geführt haben, sucht aber trotzdem nach Zeugen. Daher fragen die Beamten nun: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die beiden Personen in der Straße "Stolzenmorgen" und der näheren Umgebung aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006 6555 entgegen.