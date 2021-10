24. Mädchenaktionstage in Wettenberg enden mit "Girls parade"

Kreativität war bei den Mädchenaktionstagen gefragt. Sie endeten mit einem Flashmob vor der Gemeindeverwaltung in Krofdorf-Gleiberg. Foto: Czernek

WETTENBERG - Fragende Blicke in den Augen vieler Anwohner an der Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg: "Was ist das denn für eine Demo heute?" Ein üblicher Umzug war das nicht: Da liefen an einem Donnerstag gut gelaunte junge Mädchen die Straße Richtung Gemeindeverwaltung hinauf, hielten selbstgemalte Plakate in die Höhe, auf denen unter anderem "Man muss das Leben tanzen" oder "Vergiss den Prinzen, ich nehm' das Einhorn" zu lesen war. Die fröhliche Gruppe hielt an mehreren Stationen an und tanzte, bevor es weiter ging. Endstation war der Sorguesplatz. Mit diesem Flashmob endeten die zweitägigen Mädchenaktionstage des Landkreises Gießen. Die Teilnehmerinnen wollten mit dieser "Girls Parade" ein wenig Aufmerksamkeit für sich und die Aktionstage erregen. Das ist ihnen auf spielerische Weise gelungen. Die Autofahrer, die sich ein wenig gedulden mussten, nahmen die geballte Girlpower gelassen hin.

Zum 24. Mal veranstaltete das Jugendbildungswerk in Kooperation mit dem Facharbeitskreis Mädchenarbeit im Landkreis, dem Kinder- und Jugendbüro Wettenberg, der Sozialarbeit an Schulen und dem Diakonischen Werk diese zweitägige Veranstaltung, die ausschließlich für Mädchen im Alter von elf bis 17 Jahren gedacht ist. Die Veranstaltungsorte wechseln jedes Jahr. In diesem Jahr stellte die Gesamtschule Gleiberger Land ihre Räume zur Verfügung. Einen besonderen Dank sprach Claudia Kopsch, eine der Organisatorinnen und Sozialarbeiterin an der Gesamtschule sowie Vorsitzende des Arbeitskreises Mädchenarbeit im Landkreis, an Schulleiter Gabriel Verhoff aus, der sie bei der Vorbereitung und der Durchführung bestmöglich unterstützt habe.

In diesem Jahr beteiligten sich 56 Mädchen daran. Sie und die Organisatoren waren sehr froh, dass die Mädchenaktionstage überhaupt stattfinden konnten. Angeboten wurden acht Workshops zu den Themen Foto, Theater, Nähen, Restholzbearbeitung, Wendo, Kreatives Malen (Watercolor trifft Alcohol ink), HipHop sowie Ernährung und Gesundheit (Schön =gesund = gut?). Bei allen Workshops war Kreativität gefragt: Ob beim Nähen oder bei der Verarbeitung von Restholz, die Mädchen waren aufgefordert, mit Unterstützung der Kursleiterinnen ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. So standen die Teilnehmerinnen des Kurses "Restholz" zu Beginn vor einem großen Berg an gebrauchten Holzmaterialien wie alten Herbergsbetten oder Holzpaletten. Daraus werkelten sie allerlei nützliche Dinge wie Regale, Spardosen, Bilderrahmen oder eine Pinnwand.

Die Begeisterung der Mädchen für die Aktionstage war ihnen auch beim Abschluss vor der Gemeindeverwaltung anzumerken. So zeigte die elfjährige Nora stolz ihren selbst genähten Kulturbeutel und fand die beiden Tage einfach nur "toll". Sie ist sich jetzt schon sicher, dass sie das nächste Mal gerne wieder dabei sein möchte.

"Der Fokus dieser Tage liegt im handwerklichen Bereich und in der Stärkung des Selbstbewusstseins", erläuterte Kopsch. "Wir wollen den Mädchen auch in Richtung einer späteren Berufswahl diese Wege aufzeigen. Im Gegensatz zu den früheren Veranstaltungen konnten wir nur Workshops, ohne Übernachtung anbieten. Alles andere war unter den Corona-Bedingungen nicht möglich."

Normalerweise schließen diese Aktionstage auch die Übernachtung in den jeweiligen gastgebenden Schulen ein und dann gibt es noch zusätzliche Angebote abends. Kopsch hofft sehr, dass das erfolgreiche Angebot im kommenden Jahr, zumal es eine Jubiläumsveranstaltung sein wird, im gewohnten Format durchgeführt werden kann.