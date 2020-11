24 positive Corona-Fälle bei Reihentests in Pohlheim

Der Landkreis hat die Ergebnisse des Reihentests an der Pohlheimer Adolf-Reichwein-Schule veröffentlicht. Symbolfoto: Adolf-Reichwein-Schule

POHLHEIM - Bei den Reihentestungen an der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim wurden 24 Schülerinnen und Schüler positiv getestet. Sie befinden sich alle in Quarantäne. Die meisten weisen keine Symptome auf. Dies hat der Landkreis am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Der Präsenzunterricht an der Schule war bereits seit vergangener Woche ausgesetzt worden, um Kontakte zu reduzieren. Präsenzunterricht findet ab kommendem Montag wieder statt.