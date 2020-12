257 000 Euro Überschuss im Etat des Landkreises Gießen erwartet

Einnahmen und Ausgaben von rund 410 Millionen Euro sind für 2021 im Kreishaushalt vorgesehen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Rund 410 Millionen Euro will der Landkreis im kommenden Jahr einnehmen und ausgeben - diese Summe wird erstmals erreicht. Unter dem Strich und nach verschiedenen Änderungsanträgen wird mit einem Überschuss von 257 000 Euro gerechnet. Mit den Stimmen der Koalition aus SPD, Freien Wählern und Grünen hat der Kreistag am Montag das Zahlenwerk beschlossen. CDU, AfD und "Gießener Linke" stimmten mit Nein, die FDP und der Vertreter der Piratenpartei enthielten sich.

Die meisten Änderungsanträge waren bereits im Haupt- und Finanzausschuss behandelt worden (siehe nebenstehenden Infokasten). Neu war die Forderung der CDU, die Kreisumlage zu senken, und zwar um einen Prozentpunkt. Mit dem Haushaltsentwurf war der Hebesatz für alle Kommunen mit Ausnahme von Gießen um 0,6 auf 33,9 Prozentpunkte reduziert worden. Für Gießen gilt ein Satz von 35,57 Prozentpunkten. Wegen der hohen Investitionen in die Schulen wurde diese Umlage um 0,6 Prozentpunkte angehoben. Die Kreisumlage ist neben den Zahlungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich die einzige wesentliche Einnahmequelle des Kreises.

CDU-Fraktionsvorsitzender Claus Spandau begründete den Antrag damit, dass viele Kommunen ihre Haushalte nicht ausgleichen könnten. Der Landkreis bekomme zumindest bis 2024 von ihm ausbezahlte Sozialausgaben zurückerstattet. Außerdem gebe es mehr Geld aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Kreisumlage um einen Prozentpunkt zu senken, würde rund 3,6 Millionen Euro kosten. "Helfen Sie unseren Kommunen", appellierte er.

ÄNDERUNGSANTRÄGE . Zum Kreishaushalt gab es zwölf Änderungsanträge der verschiedenen Fraktionen. Gebilligt wurde ein gemeinsamer Antrag von CDU und der Koalition aus SPD, Freien Wählern und Grünen, 60 000 Euro für die Unterstützung von Projekten und Angeboten zur Berufsorientierung und -beratung bereitzustellen. Hier wollte die CDU ursprünglich 150 000 Euro ausgeben, um Firmen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, einen Bonus für die Schaffung von Ausbildungsplätzen zu zahlen. Dafür war aber keine Mehrheit zu bekommen. . Für 5000 Euro sollen Tablets oder Laptops angeschafft werden, um digitale Lernangebote der Erwachsenenbildung zu verbessern. Der Antrag stammt von der CDU. . 50 000 Euro werden bereitgestellt, um per Verkehrsanalyse die Möglichkeit sogenannter "On-demand"-Verkehre im ÖPNV zu prüfen. Dies war ein gemeinsamer Antrag von SPD und CDU. . 10 000 Euro stehen bereit für ein Klimaschutzprojekt "1000 Bäume für den Landkreis Gießen". Antragsteller war die CDU. . Für die Planung von Radwegen an Kreisstraßen werden 50 000 Euro vorgesehen - ein Antrag der Koalition. . 15 000 Euro werden bereitgestellt, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass Ausschuss- oder Kreistagssitzungen teilweise digital stattfinden können. Wer seine privaten Endgeräte für die Gremienarbeit nutzt, erhält monatlich 15 Euro. Dies summiert sich auf weitere 15 000 Euro. Es handelt sich um einen Koalitionsantrag. . Die Koalition beantragte auch, für den Sportförderpreis 12 000 statt 5000 Euro zur Verfügung zu stellen. . Für Betreuungsangebote für Kinder mit Handicap in den Ferienzeiten stehen 35 000 statt 25 000 Euro zur Verfügung. Der Antrag stammte von der Koalition. . Neben dem Antrag der CDU zur Senkung der Kreisumlage (siehe nebenstehenden Bericht) wurden folgende Änderungsanträge abgelehnt: 300 000 Euro für den Radwegebau (Gießener Linke), 50 000 Euro für die Förderung von Konzepten zur Schaffung von Wohnraum für ältere Menschen (FDP) und 200 000 Euro für Planungskosten für eine Mensa mit vier weiteren Klassenräumen an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich (FDP). (vb)

Kritik an neuen Stellen

In seiner Haushaltsrede beklagte Spandau, dass 87 neue Stellen seit 2019 geschaffen worden seien, deren Kosten er auf 6,2 Millionen Euro schätzte. "Sehr merkwürdig" sei, dass der Kreis beim Land noch keine Förderung für die Digitalisierung an Schulen abgerufen habe. Der CDU-Fraktionsvorsitzende beklagte zudem die zu knappen Gelder für die Sanierung der Kreisstraßen, die dann noch nicht mal ausgegeben würden.

Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) entgegnete, dass bei den Kreisstraßen das Geld für größere Projekte angespart werde und bedauerte, dass "Hessen Mobil nicht so schnell handelt, wie wir es gerne hätten". Die Fördergelder für die Digitalisierung würden am Ende des Jahres gesammelt abgerufen, weil jeder einzelne Antrag "fürchterlich kompliziert" sei.

Dass die Steigerungen bei den Personalkosten auch den Freien Wählern Sorgen machen, gestand Kurt Hillgärtner ein. Es liege aber überwiegend an Aufgaben, die der Landkreis übernehmen müsse. "Gutes, qualifiziertes Personal muss gut bezahlt werden, sonst wandert es ab in die freie Wirtschaft", meinte er. Dennoch müsse man achtsam sein. Hillgärtner stellte die rund 20 Millionen Investitionen in die Schulen heraus und meinte, dass der Beschluss zur Sanierung der Willy-Brandt-Schule eine "Fehlentscheidung" gewesen sei.

Reinhard Hamel, der Fraktionsvorsitzende der "Gießener Linken", nutzte seine Haushaltsrede auch für eine Bilanz der Legislaturperiode und spekulierte über das Ende der Koalition. Auf der Haben-Seite verbuchte er unter anderem die Bewältigung der großen Zuwanderung ab 2015, den sozialen Wohnungsbau und dass die politische Kultur bei Transparenz und Information gewonnen habe. Als negativ bezeichnete Hamel das Konzept für die Kosten der Unterkunft, die der Landkreis unter anderem für Hartz-IV-Empfänger übernimmt. Beim Umgang mit der Bürgerbeteiligung sei die Koalition "sehr entwicklungsfähig". Außerdem werde zu wenig gegen den Klimawandel getan. So seien in zehn Jahren nur 350 Meter Radweg neu gebaut worden.

FDP-Fraktionsvorsitzender Harald Scherer fand die neuen Planstellen "unangemessen angesichts der zunehmenden Digitalisierung" in der Verwaltung. Kritik gab es erneut an den Mehrkosten der Willy-Brandt-Schule, sowas könne sich kein privater Investor leisten. Der Koalition bescheinigte Scherer, sie sei "müde" geworden. Er vermisse den Versuch, Kompromisse zu finden. Die FW seien am ehesten offen für Anträge der Opposition, während die SPD diese als "lästig" empfinde und die Grünen auf die Opposition am liebsten verzichten würden. Dennoch gab es Lob für die "gute und angenehme Arbeits- und Diskussionskultur".

"Wir brauchen mehr denn je Stabilität und das ist das Ziel dieses Haushaltes", erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne. Eine Erhöhung der Kreisumlage wurde vermieden, zumal man diese zweimal in Folge gesenkt habe. Scheele-Brenne verwies auf die hohen Investitionen in die Schulen, unter anderem den Neubau von zwei Grundschulen. Die SPD stehe zudem zur Willy-Brandt-Schule und wolle, dass die Sanierung beendet werde. Die Koalition "fühlt sich sehr lebendig", meinte sie zu Scherer. Ihr Fazit: "Der Haushalt garantiert Stabilität in unsicheren Zeiten."

Als "beispielhaft" pries Christian Zuckermann, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, die Investitionen in die Schulen. Es gebe "so viele gute Dinge im Haushalt". Er bilanzierte, dass die Koalition sehr gut zusammengearbeitet habe. Konflikte seien hinter verschlossenen Türen ausgetragen worden. "Zu sagen, wir seien müde, das ist Wahlkampf", meinte er in Richtung seines FDP-Kollegen.

Thomas Jochimsthal von der Piratenpartei würdigte die Arbeit der interfraktionellen Arbeitsgruppe zum ÖPNV und bat darum, diese nach der Kommunalwahl wieder einzusetzen. Außerdem wünschte er sich einen größeren Schwerpunkt auf der Förderung des ÖPNV sowie mehr Geld für Radwege und die Verkehrswende.

Landrätin Anita Schneider (SPD) wies schließlich darauf hin, dass der Landkreis wegen der Flüchtlinge und der Corona-Pandemie mehr Personal einstellen musste. Organisationsuntersuchungen hätten dazu geführt, effi-zienter zu arbeiten, aber der Mehrbedarf liege auch an einer Reihe von Gesetzesänderungen.