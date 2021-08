27 Varianten des Verbrechens

Karten für die Gießener Veranstaltungen des Krimifestivals gibt es ab Samstag, 4. September, um 9 Uhr zunächst nur per Online-Reservierung bei der Tourist-Info Gießen unter der Adresse tourist@giessen.de (Betreff: krimifestival). Karten können anschließend nur unter einem mitgeteilten Termin abgeholt werden. Pro Bestellung sind vier Ticketreservierungen möglich. Ab 13. September können Karten dann auch vor Ort erworben werden. Weitere Vorverkaufsstellen sind in Grünberg die Buchhandlung Reinhard sowie die jeweiligen Veranstalter in den Gemeinden. Wichtig: Die Programmhefte liegen ab sofort an den bekannten Orten aus. Weitere Infos gibt es über die Krimifestival-Homepage: www.krimifestival-giessen.de/ (bj)