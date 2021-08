282 Dosen bei Impfnacht verabreicht, 75 bei Licher Festival "Kulturoasen"

Der schnelle Piks vor der Uni-Mensa: Eine Mitarbeiterin des Impfzentrums klebt einem Mann nach der Impfung das Pflaster auf den Oberarm. Foto: Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Morgens halb zehn im Landkreis Gießen: Während das mobile Team des Impfzentrums vor einem Supermarkt eher wenig zu tun hat, kann das Team vor der Mensa der Justus-Liebig-Universität über einen Mangel an Arbeit nicht klagen. Der Andrang von Studierenden und anderen Interessierten, die das Impfangebot annehmen wollen, ist so groß, dass Impfstoff nachgeordert werden muss.

Seit rund einer Woche sind die mobilen Teams des Impfzentrums an zentralen Stellen unterwegs, bieten Impfungen und Impfberatung an und wollen die Bedeutung der Impfung vermitteln. "Wir möchten so vor allem jüngere Menschen, denn in dieser Altersgruppe gibt es derzeit die meisten Neuinfektionen", erklärte Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. "Wir halten es aber grundsätzlich für alle Interessierten und Kurzentschlossenen bereit - je mehr Menschen sich impfen lassen, desto eher erreichen wir den notwendigen Herdenschutz und Normalität."

Das Vor-Ort-Angebot werde gut angenommen, wenn auch mit unterschiedlicher Resonanz. So habe das Team, das einen Pavillon auf dem Supermarkt-Parkplatz aufgebaut hat, die Erfahrung gemacht, dass morgens überwiegend Menschen einkaufen, die schon geimpft sind. "Nur drei jüngere Männer haben sich mit Johnson & Johnson impfen lassen. Sie fanden es angenehm, nach einer Impfung mit dem Thema fertig zu sein", erzählte eine Mitarbeiterin. Das Team machte an diesem Morgen fast nur gute Erfahrungen: Die Angesprochenen hätten mehrheitlich freundlich und interessiert reagiert.

Ganz anders ist die Situation an der Uni. Nachdem sich das Angebot unter Studierenden herumgesprochen hat, ging es Schlag auf Schlag. Sascha Prell war an diesem Tag einer der ersten Impflinge. Der Mittvierziger fand "das Setting total angenehm". Doch was außer dem "Setting" wissen die Impfwilligen zu schätzen? Der 26-jährige Fabian Ruppel meinte: "Das Angebot ist gut. Spontan machbar, unbürokratisch, praktisch und unkompliziert." Auch in den kommenden Tagen wird ein Team jeden Tag vor der Mensa sein, um dort zu impfen.

Auch am Rande des Festivals "Kulturoasen" in Lich war das Team des Impfzentrums am Wochenende vor Ort. Dort hätten 75 Personen den schützenden Piks erhalten. Am Sonntag hätten vor allem Familien mit Kindern Schlange vor dem Container gestanden, der auf dem Schotterplatz beim Bürgerpark aufgebaut war. Renate Braun, Kinder- und Jugendärztin im Gesundheitsamt sowie ärztliche Leiterin des Impfzentrums, und die Anästhesistin Elisabeth Seidlmayer, die ebenfalls als Ärztin im Impfzentrum arbeitet, verabreichten nach entsprechender Beratung und Bewertung auf Wunsch das Vakzin von Biontech auch an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren.

Der 14-jährige Florian hatte sich mit seinem Vater aus Bad Nauheim auf den Weg nach Lich gemacht. "Ich wollte gerne geimpft werden", sagte er. Die 13-jährige Leticia kam mit ihrer Mutter aus Hungen: "Sowohl Oma als auch Opa sind Hoch-Risikopatienten, da lag es einfach nahe, sich impfen zu lassen", erzählten beide. Bei der "Impfnacht" im Impfzentrum wurden 282 Dosen gespitzt.

In den kommenden Wochen werden die mobilen Impfteams regelmäßig im Landkreis unterwegs sein. Einen Überblick gibt es im Internet auf der Corona-Informationsseite des Landkreises corona.lkgi.de unter dem Punkt Impfen/Impfungen ohne Termin.