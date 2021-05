30-Jähriger bei Unfall auf A 5 schwer verletzt

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Bei einem Unfall auf der A 5 in Höhe Pohlheim wurde am Donnerstagabend ein 30-Jähriger schwer verletzt.

Er war in einem Skoda gegen 18.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn zwischen Fernwald und dem Gambacher Kreuz unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Skoda schleuderte nach dem Aufprall zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem rechten Streifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurden Teile des Autos auf die Fahrbahn sowie auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Eine nachfolgende 55-Jährige in einem BMW sowie ein 68-Jähriger in einem Ford auf der Gegenfahrbahn konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren die Teile. Der Skoda-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 26 500 Euro geschätzt. Hinweise: 06033/7043-5010.