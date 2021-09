3030 Wohnungen fehlen bis 2040 im Landkreis Gießen

Zwischen 60 und 79 Quadratmeter und ab 140 Quadratmetern: Diese Wohnungsgrößen müssen in den nächsten Jahrzehnten verstärkt gebaut werden. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Bis 2040 müssen im Landkreis Gießen 3030 Wohnungen neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Dies sind deutlich weniger als die rund 6000, die die erste Wohnraumversorgungsanalyse für den Zeitraum bis 2030 prognostiziert hatte. Der Grund: Die erste Analyse von 2016 ging von einem weiteren Wachstum der Bevölkerung aus. Die aktuelle Fortschreibung sieht nur noch bis 2026 Wachstum, dann hingegen einen Rückgang der Einwohnerzahl um 3,1 Prozent. Das Konzept, das die Stadt Gießen ausklammert, wurde am Mittwoch in der Sitzung des Kreistagsausschusses für Soziales, Gesundheit, Integration und Ehrenamt und zuvor bei einem Pressegespräch vorgestellt.

Die aktuelle Analyse wurde wie jene von 2016 vom Gewos-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnungsforschung aus Hamburg erstellt. Sie ist Teil der Planung für die Kreisentwicklung, zu der auch der Demografieatlas über die Bevölkerungsentwicklung gehört. Im November soll zudem ein Armutsbericht vorgestellt werden. Alle drei Komponenten sollen künftig im Jahresverlauf aktualisiert werden.

Landrätin Anita Schneider (SPD) stellte die Erkenntnisse zusammen mit Lena Brune von Gewos und Jens Köhler, dem Leiter der Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung im Landkreis Gießen (SWS) GmbH vor. Diese war als Konsequenz aus der Wohnraumversorgungsanalyse gegründet worden, um den Bau von neuen Sozialwohnungen mit je 20 000 Euro zu fördern.

Wie Brune erläuterte, war die Bevölkerungsentwicklung die Grundlage der 88-seitigen Analyse. Es gebe mehr Sterbefälle als Geburten. Dies werde durch Zuzug kompensiert, überwiegend aus Hessen und dem Ausland. Die Entwicklung bis 2040 fällt in den Kreiskommunen sehr unterschiedlich aus. Der Durchschnitt von minus 3,1 Prozent ergibt sich zum Beispiel aus Zuwächsen wie in Fernwald (plus fünf Prozent), Linden und Heuchelheim (je plus 2,9 Prozent), aber auch massiven Rückgängen wie in Rabenau (minus 8,6 Prozent) oder Allendorf/Lda. (minus 14,2 Prozent).

Angebote für Senioren

Da aufgrund des demografischen Wandels der Anteil der Senioren steigen wird, löst dies neuen Bedarf an barrierearmen Wohnungen aus. Hier will man laut Schneider Angebote machen, dass Senioren ihre großen Häuser zugunsten von kleineren Wohnungen aufgeben. Die großen Häuser stünden dann für Familien zur Verfügung. Die Analyse zeigt, dass hauptsächlich zwei Wohnungstypen benötigt werden: solche mit 60 bis 79 und solche ab 140 Quadratmetern.

Brune würdigte, dass mit der Gründung der SWS GmbH zur Förderung von Sozialwohnungen ein richtiger Schritt gemacht worden sei, denn immer mehr Sozialwohnungen fielen aus der Preisbindung. Es gebe ein deutliches Defizit bei kleinen, preisgünstigen Wohnungen, konstatierte sie. "Wir kompensieren das noch nicht, sondern laufen hinterher", ergänzte die Landrätin. Die SWS habe bislang rund 300 fertiggestellte oder geplante Wohneinheiten gefördert. Köhler sprach von einer "Herkulesaufgabe".

2450 Wohneinheiten müssen gebaut werden, um den quantitativen Bedarf zu decken. Das heißt, dass es rechnerisch für jeden Haushalt im Landkreis eine Wohnung geben muss. Hinzu kommen 580 Wohnungen des qualitativen Bedarfs. Dabei geht es um veränderte Strukturen. Ein junges Paar, das Kinder bekommt, braucht eine größere Wohnung. Ein Seniorenpaar, dessen Kinder schon lange ausgezogen sind, benötigt hingegen eine kleinere, am besten barrierearme Wohneinheit und nicht mehr das große Haus, das einst für die Familie gebaut wurde.

Partner der SWS GmbH für die benötigten Neubauprojekte sind die Baugenossenschaften in vielen Kreiskommunen. Schneider würdigte, dass diese zunehmend die Schaffung von Wohnraum angingen und nicht nur den Erhalt und die Modernisierung des Bestands. Dies habe auch mit der Arbeit von Köhler und der Förderung zu tun.

Künftig solle aber mehr Gewicht auf Umbau im Bestand gelegt werden, erklärte die Landrätin. Auch dazu gibt es eine Förderrichtlinie des Landkreises, die Umbauten in alten Ortskernen finanziell unterstützt. Köhler berichtete, dass im vergangenen Jahr zwölf Projekte mit 22 Wohnungen gefördert worden seien, in diesem Jahr bislang sechs, perspektivisch acht mit mindestens 15 Wohneinheiten. "Da können wir sehr zufrieden sein", meinte die Landrätin.

Alte Häuser

Dazu passt die Information aus der Analyse, dass die Häuser im Landkreis eher älter sind. Brune gab an, dass 18 Prozent vor 1948 erbaut wurden, 42 Prozent zwischen 1949 und 1978. In Lich und Pohlheim stehen die meisten jüngeren Häuser - erbaut ab 2001 -, am geringsten ist der Anteil dieser Gebäude in Laubach.