310 000 Euro vom Land für Inklusion

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Jedes Jahr zahlt das Land Hessen Mittel aus, mit denen die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen verbessert werden sollen. Jetzt hat der Landkreis Gießen 310 000 Euro für Bauvorhaben erhalten, über die sich Schul- und Baudezernentin Dr. Christiane Schmahl sehr freut. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Hessischen Landesregierung mit dem Hessischen Landkreistag sowie dem Hessischen Städtetag werden den Kommunen seit 2018 jährlich Mittel für den Ausgleich inklusionsrelevanter Aufgaben gezahlt. Im Landkreis Gießen konnten diese Mittel in der Vergangenheit für Fahrstühle, Rampen und andere Maßnahmen einsetzen, die der Inklusion dienen, investiert werden. "Ich bin sehr froh, dass wir auch in diesem Jahr die Zuschüsse des Landes erhalten haben. Wir stehen zur Inklusion und möchten allen Kindern mit Behinderungen den Besuch einer Regelschule ermöglichen. Mitunter sind hierfür kostspielige Veränderungen an den Gebäuden nötig. Der Zuschuss macht es uns hier leichter, die benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen", erklärt Schul- und Baudezernentin Dr. Christiane Schmahl.