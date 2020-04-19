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Sonntag, 19.04.2020 - 18:00
4 min

32 000 junge Bäumchen für den Licher Stadtwald

Ulrich Gessner, Revierförster im Licher Stadtwald, und Bürgermeister Dr. Julien Neubert weisen auf die Schäden hin, die nicht nur die Trockenheit hinterlassen hat.

Von Ines Jachmann
Seit März betreut die Stadt Lich ihren Wald in Eigenregie. Die trockenen Sommer hinterließen ihre Spuren. Jetzt wird wieder aufgeforstet. Foto: Jachmann

Seit März betreut die Stadt Lich ihren Wald in Eigenregie. Die trockenen Sommer hinterließen ihre Spuren. Jetzt wird wieder aufgeforstet. Foto: Jachmann

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Fotos
Seit März betreut die Stadt Lich ihren Wald in Eigenregie. Die trockenen Sommer hinterließen ihre Spuren. Jetzt wird wieder aufgeforstet. Foto: Jachmann

Seit März betreut die Stadt Lich ihren Wald in Eigenregie. Die trockenen Sommer hinterließen ihre Spuren. Jetzt wird wieder aufgeforstet. Foto: Jachmann

Julien Neubert und Ulrich Gessner freuen sich über 32 000 Nachwuchsbäume für den Licher Stadtwald. Foto: Jachmann

Julien Neubert und Ulrich Gessner freuen sich über 32 000 Nachwuchsbäume für den Licher Stadtwald. Foto: Jachmann

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