32 aktive Corona-Fälle im Landkreis Gießen

Kreis Giessen (red). 25 von 30 jüngsten Corona-Fällen im Landkreis sind auf Reiserückkehrer zurückzuführen, die selbst infiziert sind oder Kontaktpersonen angesteckt haben. Dies hat Landrätin Anita Schneider (SPD) mitgeteilt. "Es ist deshalb umso wichtiger, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten die zurzeit geltenden Regeln kennen und sich daran halten - besonders mit Blick auf den bevorstehenden Schulbeginn."

Wer auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Deutschland einreist und sich zuvor innerhalb von 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss sich unverzüglich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Das Robert Koch-Institut führt fortlaufend eine Liste der Risikogebiete unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro verfolgt werden.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich beim Gesundheitsamt melden. In der Beratung werden persönliche Angaben abgefragt und offene Fragen geklärt. Das Gesundheitsamt ist zu erreichen montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr, freitags zwischen 8 und 14 Uhr sowie samstags zwischen 11 und 15 Uhr unter 0641/9390-3560.

Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich auf das Coronavirus testen lassen. Innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise ist dies kostenlos. Die ärztliche Terminservicestelle ist zu erreichen unter 116117.

Bis das Testergebnis vorliegt, muss weiterhin die Quarantäne eingehalten werden. Ein negatives Testergebnis kann zur Aufhebung der Quarantäne führen. Auch bei einem negativen Ergebnis muss unverzüglich das Gesundheitsamt kontaktiert werden, wenn innerhalb von 14 Tagen nach Einreise typische Corona-Symptome (Atemnot, Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) auftreten. Da ein Testergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt und sich auch bei einem negativen Ergebnis eine Infektion entwickeln kann, rät das Gesundheitsamt zur Kontaktreduzierung für 14 Tage.

Mit Stand vom Donnerstag gab es im Landkreis 32 aktive Corona-Fälle, am 1. August waren es 13. Eine Person wird im Krankenhaus behandelt.