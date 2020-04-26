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Sonntag, 26.04.2020 - 06:20
4 min

32-Jähriger aus Linden rastet völlig aus

Ein 32-Jähriger, der in Linden wohnte, rastete 2018 aus. Er schlug und entführte seine Ex-Freundin. Zuletzt lieferte er sich mit der Polizei eine gefährliche Verfolgungsjagd. Nun ist er verurteilt worden.

Von Ernst Walter Weißenborn
Entführung und Schläge gab es vom Ex für eine Frau aus Linden. Er muss für fast sieben Jahre ins Gefängnis. Symbolfoto: dpa:

Entführung und Schläge gab es vom Ex für eine Frau aus Linden. Er muss für fast sieben Jahre ins Gefängnis. Symbolfoto: dpa:

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