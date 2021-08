364 800 Euro für heimische Feuerwehren

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Das Innenministerium hat Baumaßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen von 69 hessischen Feuerwehren mit einer Gesamtsumme von rund 9,2 Millionen Euro gefördert, heißt es in einer Pressemitteilung. 364 800 Euro fließen in den Landkreis Gießen.

So bekommt die Gemeinde Wettenberg 92 000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Wißmar. 73 500 Euro werden für die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeugs StLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Biebertal bezahlt. Die gleiche Summe geht auch nach Buseck für ein Staffellöschfahrzeugs StLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Großen-Buseck. Die Stadt Hungen erhält 37 800 Euro für einen Einsatzleitwagen ELW 1 für die Freiwillige Feuerwehr Hungen. 88 000 Euro werden in Rabenau für ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Rüddingshausen eingesetzt.

Durch die Erhöhung der Garantiesumme für den Brandschutz von 41 Millionen Euro im Jahr 2020 auf nunmehr 42 Millionen Euro im Jahr 2021 sei eine Förderquote zu erwarten, die den Bedarf der Feuerwehren in Hessen fast vollständig decke, heißt es weiter. „Die Feuerwehren bilden das Rückgrat der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr in unserem Land. Der Ausbau der Garantiesumme für den Brandschutz ist insofern eine wichtige Investition in die Sicherheit unserer Bürger. Wie bedeutsam unsere umfangreiche Unterstützung des Brand- und Katastrophenschutzes in Hessen ist, zeigen die Hochwassereinsätze in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mit den geförderten Einzelmaßnahmen schaffen wir bestmögliche Rahmenbedingungen für die wertvolle Arbeit unserer Feuerwehren in Stadt und Land und drücken gleichzeitig unsere Wertschätzung für die wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus“, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) in der Mitteilung.