39 neue Corona-Infektionsfälle im Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Dienstag 39 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut eigenen Berechnungen - Stand Mittwoch 17 Uhr - 82,8. Dienstag lag der Wert bei 79,1. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 79,1 (Stand Mittwoch 0 Uhr). Am Dienstag lag der Wert 62,4. Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

26 (25) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 440 aktive Fälle (401).

Wie gestern berichtet, wurden dem Gesundheitsamt 17 positive Ergebnisse von Schnelltests gemeldet, die am ersten Schultag vor Unterrichtsbeginn stattfanden. Bis Mittwochmittag wurden elf Schnelltests per PCR-Test bestätigt, in einem Fall fiel der PCR-Test negativ aus, teilte Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage mit.

Grundsätzlich kann man die Altersstruktur der Infizierten für jeden Landkreis über das RKI-Dashboard RKI COVID-19 Germany (arcgis.com) einsehen. Nach den Erhebungen des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen gab es im Landkreis Gießen in der Woche vom 23. bis 29. August in der Altersgruppe bis 20 Jahre die höchste Sieben-Tage-Inzidenz (107), gefolgt von den 20- bis 40-Jährigen (85,3). Heruntergebrochen auf Kinder und Jugendliche zeigt sich die höchste Inzidenz in der Gruppe der Sechs- bis Zehnjährigen (Inzidenz 178) gefolgt von den Zehn- bis 15-Jährigen (Inzidenz 132).

Durch die dreimaligen Tests an Schulen während der sogenannten Schutzwochen sei davon auszugehen, dass auch mehr Infektionen gemeldet werden, so Wingender. Die Nachverfolgung im Fall positiv getesteter Kinder und Jugendlicher unterscheide sich nicht von der in anderen Fällen. Vollständig geimpfte und genesene Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne. Das Land hat das Vorgehen und die Quarantäne-Handhabung für einen positiven Fall in einer Schulklasse einheitlich geregelt.

Von 0,0 bis 140,7

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 1 (0,0), Biebertal 9 (19,9), Buseck 20 (108,7), Fernwald 17 (130,2), Gießen 194 (108,0), Grünberg 17 (36,7), Heuchelheim 20 (140,7), Hungen 11 (55,6), Langgöns 23 (136,9), Laubach 3 (0,0), Lich 12 (58,0), Linden 19 (84,0), Lollar 19 (67,9), Pohlheim 43 (77,2), Rabenau 0 (0,0), Reiskirchen 7 (58,5), Staufenberg 6 (70,8), Wettenberg 19 (87,5).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 737 (14 698) Corona-Fälle verzeichnet. Unverändert 13 930 Menschen gelten als genesen.