40 000 Euro für 46 Vereine

Anna-Lena Wagner (Mitte), Chantal Rühl (r.) und Nele Keßler machten viele Vereine glücklich. Sie zogen die Lose zum Förderwettbewerb "Ein Herz für Mittelhessen".

Kreis Giessen (red). Die Volksbank Mittelhessen hat rund 40 000 Euro an Vereine der Region ausgeschüttet. Die Verlosung zum Förderwettbewerb "Ein Herz für Mittelhessen" fand auf Facebook statt. 46 Vereine und Initiativen freuten sich laut einer Pressemitteilung über eine Spende von bis zu 5000 Euro. Hunderte Vereinsmitglieder fieberten live mit, als die Auszubildenden Chantal Rühl sowie Nele Keßler und ihre Kollegin Anna-Lena Wagner in die Lostrommel griffen. Der Förderwettbewerb "Ein Herz für Mittelhessen" richtet sich exklusiv an Partnervereine der "VereinsLiebe". Dem kostenlosen Bonus-Programm der Volksbank Mittelhessen seien mehr als 600 Vereine mit über 140 000 Mitgliedern angeschlossen, heißt es weiter. Diese Vereine können nicht nur bei besonderen Förderwettbewerben mitmachen. Ihnen stehen zudem kostenlose Leistungen und Expertenwissen zur Verfügung, darunter Seminare zu aktuellen Themen digitale Mitgliederverwaltung, Haftungs- oder Datenschutzfragen.

Die Volksbank Mittelhessen fördert jedes Jahr zahlreiche regionale Initiativen, Vereine sowie soziale und gemeinnützige Einrichtungen. 2019 waren es laut Pressemitteilung rund 1,4 Millionen Euro für mehr als 950 Vereine. Eine Übersicht und die jeweiligen Teilnahmebedingungen zu allen aktuellen Wettbewerben sind unter www.vbmh.de/engagement zu finden.

Spenden von 1000 Euro und mehr gingen an den Förderkreis Grundschule Sonnenberg, den Landfrauenverein Inheiden, den Sportverein Saasen, den TSV Beuern, den Turnverein Holzheim, den TV Trais-Horloff, den Verein der Freunde und Förderer der Clemens-Brentano-Schule Lollar, den Verein zur Förderung des Obstbaues, der Garten- und Landschaftspflege Watzenborn-Steinberg, den Fußballclub Pohlheim (1250 Euro), das Laubacher Kunst- und Kulturforum (1250 Euro) und die Teutonia Nordeck (1250 Euro).