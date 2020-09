40-Jähriger soll Daniel Matysik in Hungen getötet haben

Ein 40-Jähriger wurde im Mordfall Matysik festgenommen, eine Leiche konnte nach fast vier Jahren immer noch nicht gefunden werden. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

HUNGEN (red). Ein 40-Jähriger ist dringend tatverdächtig, den Hanauer Daniel Matysik im November 2016 in Hungen umgebracht zu haben. Die zuständige Staatsanwaltschaft Gießen teilt mit, dass am frühen Montagmorgen ein Mann aus dem Main-Taunus-Kreis im Bereich seiner Wohnanschrift aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichts Gießen festgenommen und der zuständigen Haftrichterin vorgeführt wurde. Der Beschuldigte befinde sich aktuell in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Durch Kugel(n) getötet

Gegen den Festgenommenen bestehe der dringende Tatverdacht des heimtückischen Mordes. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis gehen die Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass Matysik am 17. November 2016 in Hungen erschossen wurde. Sein Leichnam konnte jedoch bislang nicht aufgefunden werden. Die intensiven Suchmaßnahmen dauern weiterhin an.

Der dringende Tatverdacht gründe insbesondere auf den Angaben eines 43-jährigen Tippgebers, der sich im Mai diese Jahres bei der Polizei in Hanau meldete und entsprechende Informationen zum Tötungsdelikt machte.

Dessen Rolle sei derzeit noch nicht abschließend geklärt, heißt es in einer Presseerklärung der Staatsanwaltschaft. Er werde weiterhin ebenfalls als Beschuldigter geführt. Die äußerst umfangreichen Ermittlungen dauerten an.

Seit 17. November 2016 wird der aus Hanau stammende Daniel Matysik vermisst. Trotz intensiver Ermittlungen der Kripo in Hanau konnte der Verbleib des 39-Jährigen bislang nicht geklärt werden.

Mitte Mai dieses Jahres meldete sich ein im Main-Kinzig-Kreis wohnhafter 43 Jahre alter Mann bei der Polizei Hanau und teilte mit, dass Matysik kurz nach seinem Verschwinden auf einem in Hungen befindlichen Anwesen getötet worden sei.

Tippgeber

Der Mann machte dafür einen damals noch 39-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis verantwortlich. Laut Hauburger waren der Vermisste, der Tippgeber und der Beschuldigte "gute Bekannte". Aufgrund dieses Hinweises wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Gießen übernommen. Insbesondere wurden die Wohnung des Hinweisgebers und des damals 39-Jährigen und auch die angegebene Tatörtlichkeit in Hungen durchsucht. Dabei wurden neben "verfahrensrelevanten Kleidungsstücken" auch Speichermedien sichergestellt. Bei den genannten Speichermedien handelte es sich um Handys und Laptops, die bei dem Hinweisgeber und dem Beschuldigten gefunden worden seien. Diese seien neben anderen Bausteinen nach deren Auswertung "beweisrelevant", erklärte Hauburger am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung

Gegen die Bewohner des Anwesens in Hungen bestehe keinerlei Tatverdacht, unteitrhc er noch einmal.

Als Matysik im November 2016 scheinbar ohne Grund seine Wohnung in Hanau verließ, trug er eine blaue Daunenjacke und hatte eine graue Stofftasche bei sich. Im Rahmen seiner Doktorarbeit hatte sich der Familiensoziologe mit dem Thema "Paarforschung" beschäftigt.

Hinweise zu dem Verschwinden und der Person von Matysik nimmt die Polizei Gießen weiterhin unter 0641/7006-2555 entgegen.