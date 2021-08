44 Corona-Neuinfektionen binnen zwei Tagen im Landkreis Gießen

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat am Mittwoch 24 Corona-Neuinfektionen registriert, am Dienstag waren es 20. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt - Stand Mittwoch 17 Uhr - 27,0. Am Dienstag lag der Wert bei 21,1. Das hessische Sozialministerium gibt eine Inzidenz von 20,7 an (Stand Mittwoch 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Wegen eines technischen Problems hatte das Gesundheitsamt am Dienstag keine Zahlen übermittelt.

19 (21) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 150 aktive Fälle (127). Der Tiefstand der vergangenen Wochen waren 33 aktive Fälle am 6. Juli.

Von 0,0 bis 66,2

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 3 (0,0), Buseck 1 (7,8), Fernwald 2 (14,5), Gießen 74 (47,9), Grünberg 1 (7,3), Heuchelheim 5 (12,8), Hungen 3 (23,8), Langgöns 3 (25,7), Laubach 7 (10,4), Lich 3 (0,0), Linden 10 (22,9), Lollar 1 (9,7), Pohlheim 30 (66,2), Rabenau 1 (0,0), Reiskirchen 3 (9,8), Staufenberg 1 (11,8), Wettenberg 2 (8,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 211 (14 187) Corona-Fälle verzeichnet. Am 10. August wurden neun zurückliegende Fälle in den insgesamt bestätigten Corona-Fällen nachgetragen, die in der Vergangenheit liegen und daher nicht in die aktiven Fälle, Neuinfektionen pro Tag oder Sieben-Tage-Inzidenz einfließen. 13 694 (13 693) Menschen gelten als genesen.

Widersprüche

Nach Angaben von Kreis-Pressesprecherin Nadine Jung hat das Gesundheitsamt keine Erkenntnisse über Zusammenhänge bei den vergleichsweise vielen Neuinfektionen in Gießen und Pohlheim. Zu den Widersprüchen, die sich zwischen den Zahlen des Landkreises und des Robert Koch-Instituts im Hinblick auf die Todesfälle ergeben, erklärte sie, dass im Gesundheitsamt Datensätze durchforstet würden, um diese Diskrepanz aufzuklären. Während der Landkreis 367 Todesfälle angibt, sind es beim RKI nur 362. Abweichungen gibt es auch bei der Gesamtzahl der Fälle. Während der Landkreis diese mit 14 211 angibt, nennt das Robert Koch-Institut 14 220.