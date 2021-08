44 neue Corona-Fälle im Landkreis Gießen

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Montag 44 Corona-Neuinfektionen registriert. Gestern waren es noch fünf. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut eigenen Berechnungen - Stand Dienstag 17 Uhr - 45,8. Am Montag lag der Wert bei 33,6. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 32,9 (Stand Dienstag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

Einzelfälle

Louisa Wehlitz aus der Pressestelle des Landkreises erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, dass es hauptsächlich um Fälle gehe, bei denen der Schnelltest am Montag positiv war. Das Ergebnis des PCR-Tests habe das Labor aber erst heute gemeldet. Bei den Neuinfektionen gebe es keine Cluster oder Ausbrüche in Einrichtungen. Es seien Einzelfälle oder Erkrankungen in kleinen Familien.

14 (16) Personen werden stationär behandelt. Diese Zahl ist in der vergangenen Woche eher gesunken. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 200 aktive Fälle (158).

Von 0,0 bis 88,0

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 3 (19,9), Buseck 3 (15,5), Fernwald 3 (28,9), Gießen 115 (88,0), Grünberg 5 (29,4), Heuchelheim 4 (25,6), Hungen 5 (23,8), Langgöns 5 (17,1), Laubach 4 (10,4), Lich 3 (14,5), Linden 9 (38,2), Lollar 5 (48,5), Pohlheim 28 (55,1), Rabenau 1 (19,9), Reiskirchen 2 (19,5), Staufenberg 1 (0,0), Wettenberg 4 (15,9).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 317 (14 273) Corona-Fälle verzeichnet. 13 750 (13 748) Menschen gelten als genesen.