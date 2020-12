50 000 Euro für Radwegeplanung bereitstellen

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). "Wir gehen jetzt den nächsten Schritt im Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis Gießen", heißt es in einer Pressemitteilung der Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und Freien Wählern. "Nachdem das Radverkehrskonzept im September vorgelegt wurde und die Bürger danach online und in vier Veranstaltungen vor Ort ihre Anregungen und Wünsche äußern konnten, soll es im nächsten Jahr mit der Planung der ersten Radwege an unseren Kreisstraßen losgehen", erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne.

"Dazu haben wir beantragt, im Haushalt des kommenden Jahres für Planungskosten 50 000 Euro bereitzustellen. Der Landkreis soll darüber hinaus eine Prioritätenliste der Radwege erstellen. In diese Reihenfolge sollen auch die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung einfließen", ergänzte Christian Zuckermann, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

"Gleichzeitig beantragen wir, dass bei allen Planungen für Baumaßnahmen an Kreisstraßen immer auch geprüft wird, ob die Planung und Umsetzung eines begleitenden Radwegs sinnvoll ist. Wir fordern auch das Land auf, bei Bauarbeiten an den Landesstraßen immer auch an die Radwege zu denken", erläuterte FW-Fraktionsvorsitzender Günther Semmler.

Das Radverkehrskonzept wurde im Auftrag des Landkreises von einem Planungsbüro unter Mitarbeit der 18 Kreiskommunen, von Fachbehörden wie etwa Hessen Forst oder der Naturschutzbehörde, und von Verbänden wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub erarbeitet. Das Konzept ist auch die Grundlage für die Förderung des Landes, über die 75 Prozent der Kosten übernommen werden können.

Der größte Teil der aufgeführten Maßnahmen liegt in der Verantwortung der Städte und Gemeinden, aber einige der aufgeführten Radwege entlang der Kreisstraßen fallen in die Verantwortung des Landkreises.

"Das Radverkehrskonzept zeigt, wie die Radverkehrsinfrastruktur im Landkreis aussehen kann. Es ist noch keine Radwegeplanung. Für jeden Radweg, der neu gebaut werden soll, muss zunächst ein normales Planungsverfahren eingeleitet werden. Wir stellen durch unsere Anträge sicher, dass die erforderlichen Gelder im nächsten Haushalt vorhanden sind", berichtete SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Haas.

Die Kreiskoalition hat es sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr im Landkreis zu fördern. Immer mehr Menschen sollen sich auch im Alltag auf das Rad setzen, zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, anstatt mit dem Auto zu fahren. Damit das Radfahren im Landkreis sicher und angenehm ist, müsse die Infrastruktur stimmen.