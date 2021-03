50 Prozent der Corona-Bußgelder für Vereine

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Ausgefallene Veranstaltungen, kaum Probe- oder Trainings-Möglichkeiten und Nachwuchssorgen: All das sind Folgen der Corona-Pandemie, die die Vereine vor große Herausforderungen stellen. Der Landkreis weist deshalb in einer Pressemitteilung auf eine neue Fördermöglichkeit hin. 50 Prozent der Einnahmen, die der Landkreis durch Bußgelder aus Verstößen gegen Corona-Bestimmungen eingenommen hat, gehen in die Vereinsförderung. 2020 seien es Bußgelder von rund 130 000 Euro gewesen, 2021 bisher etwa 30 000 Euro.

Zur Umsetzung dieser Förderung ergänze man die Regelungen für den Corona-Fonds für lokale Kulturvereine der Zaug gGmbH. Alle gemeinnützigen Vereine und Sportvereine könnten eine Förderung bis zu maximal 300 Euro beantragen. Gefördert werde jeder Corona-bedingte finanzielle Mehraufwand. Darüber hinaus könnten auch finanzielle Ausfälle geltend gemacht werden, zum Beispiel wenn eine Veranstaltung, deren Einnahmen beim Etat des Vereins einkalkuliert wurden ersatzlos ausfallen musste. Ansprechpartner für die Anträge ist Klaus Dieter Schmitt unter 0641/9390-1355, E-Mail: klaus-dieter.schmitt@lkgi.de.

Darüber hinaus gibt es weitere Fördermöglichkeiten. Beispielsweise unterstützt das Programm „Vorhang auf in der Kulturregion Landkreis Gießen“ professionelle Kunstschaffende und Veranstalter im Bereich Kultur, die durch die Corona-Pandemie hohe finanzielle Einbußen haben. Ansprechpartner ist Martin Wavrouschek unter 0641/9390-1767, E-Mail: vorhangauf@lkgi.de. Und es gibt den Kulturförderpreis des Landkreises. Die Ausschreibung 2021 steht unter dem Motto „Kultur unverzichtbar! Kooperativ – analog – digital.“ Ansprechpartner ist Torsten Denker unter 0641/9390-5722, E-Mail: foerderpreis-kulturregion@lkgi.de.