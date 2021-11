50 Teilnehmer bei Corona-Demo in Fernwald

In Fernwald kamen 100 Gegner der derzeitigen Coronamaßnahmen bei einer Kundgebungen zusammen. Foto: Felix Leyendecker

LANDKREIS GIESSEN - "Nach 20 Monaten werden wir uns doch wohl mal wieder umarmen dürfen" oder: "Die Polizei will uns nur Angst machen und einschüchtern". Diese und ähnliche Zitate waren am Montagabend an verschiedenen Orten im Landkreis Gießen zu hören. Gegner der derzeitigen Coronamaßnahmen veranstalteten Kundgebungen in vier Städten im Landkreis, die größte fand in Fernwald statt.

Dort setzten sich nach Angaben der Polizei rund 50 Teilnehmer dafür ein, dass die Coronamaßnahmen verschwinden, mussten aber selbst den vom Ordnungsamt gesetzten Restriktionen Folge leisten.

Zwar war der Abstand ein wenig geringer als 1,50 Meter; Anzeichen, dass die Vorgaben missachtet wurden, stellte die Polizei aber nicht fest, wie Pressesprecherin Sabine Richter mitteilte. Immer wieder ermahnten die Redner selbst daran, die Einschränkungen einzuhalten. "Damit wir denen keinen Vorwand liefern".

Neben der Kundgebung in Fernwald-Steinbach fanden am Abend laut Polizei noch Veranstaltungen in Pohlheim/Watzenborn-Steinberg (40 Teilnehmer), in Allendorf/Lumda (40) und in Buseck (35) statt. Es kam dabei zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.