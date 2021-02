Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Wegen der Corona-Pandemie findet die Kommunalwahl am 14. März unter besonderen Umständen statt. Dann werden der Kreistag, die Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte und Ausländerbeiräte neu besetzt. Neben den organisatorischen Vorarbeiten liegt ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Hygieneregeln, um die Gesundheit der Wähler und ehrenamtlichen Mitglieder der Wahlvorstände am Wahltag zu sichern, so der Landkreis in einer Mitteilung. Wer jegliches Infektionsrisiko ausschließen möchte, kann seine Stimme bereits jetzt per Briefwahl abgeben. Die Unterlagen gibt es bei der eigenen Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Wer am 14. März im Wahllokal wählen gehen möchte, sollte einen eigenen Stift mitbringen und muss eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Zur Wahl der 81 Sitze des Kreistages treten 500 Bewerber aus neun verschiedenen Parteien an. Um die 21 Sitze im Kreisausländerbeirat bewerben sich 63 Kandidaten aus vier Wählergruppen. Eine Übersicht gibt es im Internet unter www.lkgi.de. Dort finden sich unter dem Punkt „Der Landkreis Gießen/Politik/Wahlen“ außerdem Musterstimmzettel für die Kreistags- und die Kreisausländerbeiratswahl sowie weitere Infos. Bei der Kreistagswahl kann jeder bis zu 81 Stimmen verteilen. Das Kumulieren macht es möglich, bis zu drei Stimmen an einzelne Bewerber zu verteilen. Durch Panaschieren besteht die Möglichkeit, auch partei- und wählergruppenübergreifend Stimmen zu verteilen.