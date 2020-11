500 Euro für Hospiz

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Beim mittlerweile sechsten „Hessischen Fahrertreffen“ in Gießen wurde für den guten Zweck gesammelt. Der aus der Rabenau stammende Organisator Heinrich Ranft, ehemaliger Dienstchauffeur von mehreren Landräten des Kreises, hatte Fahrerkollegen von anderen Städten und Kreisen aus ganz Hessen eingeladen. Dabei waren den Teilnehmern nicht nur das gesellige Beisammensein und der Austausch untereinander wichtig. In diesem Jahr wurde ein Teil des gespendeten Geldes dem Hospiz „Anavena“ in Hadamar zur Verfügung gestellt. Ranft übergab zusammen mit Jürgen Weißer einen Spendenscheck von 500 Euro an die Hospizleiterin Christiane Stahl. „Es war mir immer schon wichtig, mich für meine Mitmenschen zu engagieren“, so Ranft beim Spendenübergabetermin.