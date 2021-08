5000 Euro für Hochwasseropfer

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Heuchelheimer Bäckerei Volkmann ist dem Aufruf des Bäckerinnungsverbandes Südwest gefolgt und trägt mit einer Spende zum Wiederaufbau von betroffenen Bäckereien in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bei, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. 5000 Euro gingen Anfang August an den „Karl-Grüßer-Unterstützungsverein des Deutschen Bäckerhandwerks“.

Über diesen Verein werden die betroffenen Bäckereien finanziell unterstützt und erhalten Hilfe bei Verhandlungen mit Versicherungen, Banken und Behörden. „In einer solchen Situation hält das Handwerk zusammen“, beschreibt Geschäftsführer Frank Pauly die Motivation hinter der Spende.

18 selbstständige Bäckereien und 91 Verkaufsstellen waren mehr oder weniger stark von den Überschwemmungen betroffen. Vom Totalschaden ganzer Backstuben bis zu geringeren Wassereinbrüchen in einzelnen Läden reicht die Bandbreite.

Neben der Geldspende hat die Bäckerei Volkmann auch privaten Initiativen geholfen. Brot und Brötchen als Verpflegung für die Helfer oder direkt an die Bewohner der Katastrophengebiete wurden von Hilfeleistenden von Heuchelheim aus ins Ahrtal gebracht. „Wir sind froh, dass wir das Engagement vieler Privatleute unterstützen konnten.“ Pauly ist sicher, dass die Hilfe an den richtigen Stellen ankommt.