522 750 Euro vom Land für drei Feuerwehren

KREIS GIESSEN - (red). Feuerwehren in Hessen erhalten allein im Juli Zusagen über 1,2 Millionen Euro Förderung durch das Land. Die heimische Landtagsabgeordnete der Grünen, Katrin Schleenbecker, freut sich in einer Pressemitteilung besonders über die Fördergelder, die in den Landkreis Gießen gehen.

„Die Stadt Lollar erhält einen Zuschuss von über 123 000 Euro für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs. Die Gemeinde Rabenau wird beim Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsteile Geilshausen und Odenhausen mit 288 000 Euro und die Gemeinde Reiskirchen bei der Erweiterung ihres Feuerwehrhauses mit 111 000 Euro unterstützt. Das sind 522 750 Euro, die der Erneuerung dieser wichtigen Infrastruktur im Landkreis Gießen zugutekommen. Damit setzen wir nicht nur ein Zeichen für den Brandschutz, sondern honorieren auch das vielfältige und tolle Engagement der Feuerwehrfrauen und -männer im Kreis und ganz Hessen.“ Das Land unterstütze die Ausstattung hessischen Feuerwehren auch weiterhin mit Fördergeldern, betont Schleenbecker zum Abschluss der Pressemitteilung.