53-Jähriger kollidiert nach Reifenplatzer mit Leitplanke

Der Mercedes des Dortmunders erlitt bei dem Crash deutlich sichtbare Schäden. Foto: Feuerwehr Hüttenberg

WETZLAR/GIESSEN - Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag gegen 19.40 Uhr auf der A 45 zwischen den Abfahrten Lützellinden und Wetzlar-Süd in Fahrtrichtung Dortmund in die Leitplanke gekracht. Der Dortmunder wurde bei dem Unfall nach ersten Informationen nur leicht verletzt.

Grund für den Zusammenstoß mit der Fahrbahnbegrenzung war laut Polizei ein Reifenplatzer am Mercedes des Unfallfahrers. Dieser habe daraufhin die Kontrolle über den Wagen verloren.

Die rechte Fahrbahn sowie der Standstreifen der Autobahn waren nach dem Unfall für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Hüttenberg und Rechtenbach im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab, fingen auslaufende Betriebsstoffe auf und reinigten am Ende die Fahrbahn.

Der Schaden am Mercedes beträgt laut Polizei circa 6000 Euro.