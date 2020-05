5569 Unfälle in zwölf Monaten

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (dge). Alle 95 Minuten wurde 2019 im Landkreis Gießen ein Unfall polizeilich registriert, alle 8,5 Stunden wurde dabei ein Mensch verletzt, alle 46 Tage starb ein Mensch durch einen Verkehrsunfall. 5569 Unfälle gab es im vergangenen Jahr im Landkreis Gießen. Das sind genau zehn mehr als 2018. Diese Zahlen gehen aus der Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Mittelhessen für das Jahr 2019 hervor.

"Die Unfallzahlen im Landkreis Gießen bewegen sich, wenn man die letzten Jahre heranzieht, auf einem etwa gleichbleibenden Niveau. Erfreulich dabei ist, dass die Unfälle, bei denen Menschen verstarben oder schwer verletzt wurden, deutlich sanken. Während 2018 noch 220 Personen bei Unfällen schwer verletzt wurden oder verstarben, waren es im letzten Jahr 172. Acht Menschen kamen 2019 bei Verkehrsunfällen ums Leben", brachte Polizeipräsident Bernd Paul die Zahlen auf den neuesten Stand. Einen Anstieg hat man dagegen bei den Unfallfluchten festgestellt.

Wichtiger Bestandteil bei der Betrachtung seien nach wie vor die beiden Strecken entlang der Bundesstraße 276 bei Laubach und der Bundesstraße 457 zwischen Gießen und Nidda. "Allein auf der bei Motorradfahrern beliebten Strecke zwischen Laubach und Schotten kamen im letzten Jahr drei Personen ums Leben. Leider setzen dort rücksichtslose Raser das Leben von sich und anderen aufs Spiel," so der Polizeipräsident. Auf der bei Bikern beliebten Strecke ereigneten sich 18 Verkehrsunfälle mit drei getöteten und 16 verletzten Personen aus dem Bereich der motorisierten Zweiräder. Zeitpunkt der Unfälle sei überwiegend die Zeit von Freitag bis Sonntag. Dort werde man in den nächsten Wochen mehrere bauliche Maßnahmen wie Unterfahrschutz bei Leitplanken, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen oder Geschwindigkeitsreduzierungen umsetzen. Weiter will die Polizei verstärkt Präsenz zeigen.

Auch die B 457 ist ein unfallträchtiger Schwerpunkt: "Insbesondere an den Einmündungsbereichen bei Lich und Fernwald hatte es immer wieder sehr schwere Verkehrsunfälle gegeben. In Zusammenarbeit mit anderen Behörden konnte erreicht werden, dass gefahrenträchtige Stellen im letzten Jahr durch bauliche Maßnahmen offenbar entschärft wurden. Darüber hinaus wurden immer wieder Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und Verstöße konsequent geahndet." Die sehr starke Frequenz der Strecke, insbesondere durch den Berufs- und Transportverkehr als Verbindung zwischen den Bereichen Nidda und Gießen, bedingt eine höhere Gefahr von Verkehrsunfällen. Anfang 2019 wurden im Bereich der Auffahrten auf die A5 in der Gemarkung Fernwald an beiden Einmündungen Ampeln errichtet. Diese Maßnahme greife inzwischen sehr gut.

Eine höhere Aufklärungsquote verzeichnete Paul bei den Unfallfluchten. Ermittelt wurden 44 Prozent der flüchtigen Fahrer, 43 Prozent waren es 2018. "Fast ein Drittel aller Unfälle im Landkreis Gießen sind Unfallfluchten. Im letzten Jahr registrierten wir im Landkreis Gießen 1656 Unfallfluchten. Das ist nochmals eine Zunahme von etwa 3,5 Prozent im Vergleich zu 2018," ergänzte Stefan Jilg, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Gießen. Einen minimalen Rückgang gab es bei den Wildunfällen zu verzeichnen. 2019 wurden 1156 Wildunfälle aufgenommen, elf weniger als im Vorjahr. Polizeihauptkommissar Jörg Pfeiffer, Leiter des Verkehrsdienstes in Gießen, führte dies auch auf die Sicherheits-App "hessenWARN" zurück, über die man auch Hinweise über wahrscheinliche Wildwechsel auf verschiedenen Streckenabschnitten bekommen kann.

Während es bei den Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss eine minimale Steigerung um acht Unfälle auf 120 Verkehrsunfälle gegeben habe, sei das Aufkommen unter Drogeneinfluss um knapp 39 Prozent auf 16 Unfälle gesunken. An 1301 Verkehrsunfällen (etwa 22 Prozent der Gesamtunfallzahl) waren junge Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt. Lediglich bei 20 Unfällen sei in dieser Altersklasse Alkohol im Spiel gewesen. Dies wertet die Polizei als ein deutliches Signal dafür, dass die Aktionen "verkehrssicher-in-mittelhessen" sowie die Aktion Bob weiter fortgeführt werden.

Die Anzahl der Unfälle, bei der die Altersgruppe "65 plus" (65-74 Jahre alt) beteiligt war, betrug 559 Unfälle. Im Vergleich zum Vorjahr (595) ist diese damit um 36 gefallen. In der Altersgruppe "75 plus" verzeichnete die Gießener Polizei insgesamt 418 Beteiligungen (2018: 447). Bei den über 65-Jährigen kam 2019 eine Person ums Leben, 29 Menschen wurden schwer verletzt. Auch für ältere Bürger betreibt das Polizeipräsidium Mittelhessen gezielt Präventionsmaßnahmen, so etwa die Aktion "MAX".

Im Landkreis Gießen ereigneten sich im vergangenen Jahr 167 (minus 27) Unfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrern. Davon waren in 63 Fällen die Radfahrer Verursacher des Unfalls. Positiv wertete man, dass im letzten Jahr kein Radfahrer ums Leben kam und die Anzahl der Schwer- und Leichtverletzten erkennbar zurückging. Ein Schwerpunkt sei hierbei der Stadtbereich von Gießen (130 der 167 Gesamtunfälle ereigneten sich hier). Gestiegen sind die Unfälle mit Pedelecs, die Zahl bewege sich aber mit 17 noch in einem niedrigen Bereich.

Risiko Mobiltelefon

Ein hohes Sicherheitsrisiko stellt das Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt dar. Die geistige Ablenkung während eines Telefonats ist laut Polizei vergleichbar mit der Fahrt unter Alkoholeinwirkung. Nicht nur das, es kann auch teuer werden. 100 Euro kostet ein Verstoß, schwere Verstöße mit Folgen können mit 150 bis 200 Euro, einem Eintrag in die Verkehrssünderkartei und Fahrverbot geahndet werden. Im Landkreis Gießen wurden 2019 in dieser Hinsicht viele Kontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein nicht geringer Prozentsatz der Autofahrer immer wieder das Handy während der Fahrt am Ohr hatte. Es sind weitere Kontrollen beabsichtigt.

Neu ist seit vergangenem Jahr die Arbeitsgruppe "Tuner-Poserszene". "Wir haben 2019 einige solcher illegal frisierten Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen," so Polizeirat Stefan Jilg. Die entsprechend geschulten Mitarbeiter gingen in Gießen und den umliegenden Kommunen gezielt gegen die illegale Raser- und Tuner-Szene vor. "Gerade solchen Autofahrern, die keine Einsicht zeigen, begegnen wir mit einer sehr geringen Einschreitschwelle."