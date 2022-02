Symbolbild: Heiko Küverling/Fotolia

GIESSEN - Seit Mittwoch (2. Februar) vermisste 59-jährige Mann aus Staufenberg ist wieder da. Laut Polizei wurde er in einem Feld in der Nähe seines Wohnortes aufgefunden und lebt. Er befindet sich jetzt in einem Krankenhaus.