627 Tage seit Durchsuchung des Lindener Rathauses vergangen

LINDEN - "Die Ermittlungen gegen die zwei Beschuldigten dauern weiter an. Die Fertigstellung des Sachverständigengutachtens wird aufgrund der äußerst komplexen Materie voraussichtlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Erst nach Vorliegen des Gutachtens kann die Staatsanwaltschaft eine Abschlussentscheidung treffen", teilte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Staatsanwalt Thomas Hauburger auf Anfrage unserer Zeitung zum aktuellen Sachstand der Ermittlungen gegen Bürgermeister Jörg König wegen des Anfangsverdachts der Untreue mit.

Vor nunmehr 627 Tagen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft das Lindener Rathaus wie auch zeitgleich in Linden mehrere Dienst-, Wohn- und Geschäftsräume aufgrund richterlicher Anordnung durchsucht. König wie auch dem ebenfalls beschuldigten Geschäftsführer eines damals ortsansässigen Planungsbüros wird zur Last gelegt, in den Jahren 2010 bis 2017 entgegen den Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tarifgesetzes (HVTG) Aufträge vergeben zu haben. Knapp 50 Aktengebinde in Form von Leitz-Ordner, Mappen und Konvolute waren es letztendlich, die für den Fall als relevant angesehen und gesichtet sowie ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben wurde. Wie Hauburger nun mitteilte, habe die Staatsanwaltschaft seit Bekanntwerden des Vorwurfs der Untreue diverse Untersuchungsmaßnahmen initiiert. Hierzu zählen etwa die Sicherstellung von umfangreichem Aktenmaterial nach erfolgten Durchsuchungen, die Gewährung rechtlichen Gehörs durch die Verteidigung sowie die damit einhergehende Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit entsprechenden Stellungnahmen und die Beauftragung eines Sachverständigen insbesondere zu der Frage der Ordnungsgemäßheit der Abrechnungspraxis zwecks Klärung des Vorliegens eines Vermögensnachteils im Sinne des § 266 Strafgesetzbuch (StGB), dem Untreue-Paragraf. Hier heißt es "Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft".

Den Ermittlungen vorausgegangen war seitens der Lindener Politik ein Akteneinsichtsausschuss, der von April 2018 bis Juni 2019 in elf Sitzungen sieben Bauprojekte genauer unter die Lupe genommen und dabei zahlreiche Versäumnisse bei der Vergabe von Planungs-, Ingenieur- und Architektenleistungen dokumentiert hat. Unter Hinzuziehung des Frankfurter Juristen Dr. Till Kemper als Fachmann wurde festgestellt, dass gegen das HVTG und den hessischen Korruptionserlass verstoßen wurde. Fast 100 Seiten umfasst der Abschlussbericht, der mit den Stimmen von SPD, FW, Grünen und FDP mehrheitlich verabschiedet und an die Kommunalaufsicht weitergeleitet wurde, während die CDU-Vertreter in mehreren Punkten widersprachen und König bescheinigten, dass "eine Vorteilsannahme nicht erkennbar" sei.

Dem der Kommunalaufsicht übermittelten Bericht folgte im November 2019 ein Schreiben der Landrätin an den damaligen Stadtverordnetenvorsteher Ralf Burckart (CDU) mit der Bitte um Weiterleitung an die Stadtverordneten. Hier wurden mögliche Ansprüche auf Schadensersatz gegen Handelnde thematisiert. Da dieses Schreiben den Parlamentariern erst im Nachgang einer Parlamentssitzung im Februar zur Kenntnis gegeben wurde, geriet Burckart in einen Strudel, der zur Amtsaufgabe führte.

Die politische Aufarbeitung hierzu steht immer noch aus, was auch daran liegt, dass in Linden in Corona-Zeiten gerade einmal zwei Präsenzsitzungen der Stadtverordneten durchgeführt wurden. Im September vergangenen Jahres waren der FW-Fraktionsvorsitzende Joachim Schaffer (FW) und der damalige stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Rippl mehrheitlich berufen worden, mit einem Rechtsbeistand zu beraten, wie zu verfahren ist. Dieser "Auftrag" endete mit der Legislaturperiode am 31. März, sodass diese Aufgabe nun dem neu zu wählenden Stadtverordnetenvorsteher wiederum zufällt, der in der konstituierenden Sitzung am kommenden Dienstag (20. April) gewählt werden muss.