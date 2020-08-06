Donnerstag, 06.08.2020 - 07:20
4 min
63-jährigen Vogelsberger wegen versuchtem heimtückischen Mord vor dem Gießener Landgericht
Von Ines Jachmann
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