64-Jähriger tot aus brennender Wohnung geborgen

Die Feuerwehr rückte am Samstagmorgen zu dem Brand in Lollar aus. Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Samstag gegen 7.35 Uhr haben Anwohner in Lollar einen Brand in einem in der Ortsmitte gelegenen Mehrfamilienwohnhaus entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Ein 64-jähriger Mann konnte nur noch tot aus seiner brennenden Wohnung geborgen werden.

Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Ob das Haus noch bewohnbar ist, wird geprüft.