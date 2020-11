650 000 Euro Defizit

Die Mehrzweckhalle in Krumbach ist marode, ein Neubau ist günstiger als eine Sanierung. (Archivfoto: Rühl)

BIEBERTAL - Biebertal (lja). Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske tragen. Die „AHA-Regeln“ sind in Zeiten der Corona-Pandemie kaum wegzudenken. Auch für die kommunalen Haushalte gelten aufgrund der durch die Pandemie verursachten finanziellen Einbußen und Unsicherheiten besondere Regeln. Mit „Anforderungen kritisch prüfen, Haushaltsdisziplin walten lassen und Ausgaben überwachen“ stellte die FW-Fraktionsvorsitzende Inge Mohr in ihrer Rede zum Haushalt 2021 in der Biebertaler Gemeindevertretung eigene „AHA-Regeln“ für den Umgang mit dem kommunalen Zahlenwerk auf: Angesichts eines geplanten Defizits von rund 650 000 Euro sei der Haushalt „eigentlich schon schwer krank“.

Trotzdem habe man Entlastungen zum Beispiel für Familien durch den Erlass der Kitagebühren während der Schließungen Anfang des Jahres beschließen können. Generell stellte Mohr den hohen Stellenwert der Kinderbetreuung in Biebertal heraus, welcher sich mit einem gemeindlichen Zuschussbedarf von rund 2,4 Millionen Euro auch im Haushalt für das kommende Jahr darstelle. Auch Erhalt und Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur mit den grundhaften Sanierungen der Straßen nun ohne Anliegerbeiträge nannte Mohr als große Aufgaben der Gemeinde.

Von einem „stattlichen Zahlenwerk“ sprach auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Cramer. Er hofft, dass die Planziele angesichts der ungewissen globalen Lage auch wie geplant eintreten werden. Der Haushalt in einer solchen Situation sei bereits ohnehin eine „große Herausforderung“ für die Gemeinde.

Die Relevanz öffentlicher Daseinsvorsorge und sozialer Infrastruktur gerade in den aktuellen Zeiten hob der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Prochazka in seinen Ausführungen hervor. Dabei leisteten auch die kommunalen Einrichtungen wie Kitas, Tagespflege oder der Bauhof wichtige Arbeit. Vorangegangen sei es in 2020 nun nach einiger Verzögerung endlich mit wichtigen Projekten wie dem Feuerwehr/Bauhof-Neubau.

Ökonomie vor Ökologie

Andere Vorhaben wie ein Neubau der Mehrzweckhalle Krumbach unter Berücksichtigung des Raumbedarfes der dortigen Feuerwehr müsse man ebenfalls bald angehen. Eine Chance dazu biete der Beitritt zum Dorfentwicklungsprogramm inklusive Einbindung der Biebertaler Bürger. Nachhaltige öffentliche Investitionen hält Prochazka gerade in einer Rezession auch mit Schulden finanziert für notwendig. Die kommunalen Klimaschutzanstrengungen seien bisher unzureichend. Diese Ansicht teilt auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Siegfried Gröf. „Dieser Haushalt ist nicht grün genug.“ Auch wenn der Haushalt viele wichtige zukunftsträchtige Investitionen wie den Feuerwehr/Bauhof-Neubau oder das Familienbad enthalte, müsse er in den nächsten Jahren grüner werden. Konkret werde in Biebertal beispielsweise bei Bau- und Gewerbegebieten zu oft Ökonomie vor Ökologie gestellt. Die beiden Aspekte müsse man jedoch mindestens gleichwertig behandeln. „Grüner geht immer“ betonte Gröf auch mit Blick auf die umweltpolitischen Ambitionen der anderen Fraktionen im Parlament.

Im Großen und Ganzen gab es aber auch angesichts der schwierigen und nicht zu beeinflussenden wirtschaftlichen Lage kaum Dissens hinsichtlich des Haushaltes in der Biebertaler Gemeindevertretung. Alle Teile der finanziellen Planung der Gemeinde für das kommende Jahr, also auch Forstwirtschaftsplan oder Eigenbetrieb der Gemeindewerke, wurden größtenteils ohne Gegenstimmen beschlossen.

Nach der aktuellsten Änderungsliste weist der nun einstimmig beschlossene Haushaltsplan ein Defizit von 657 980 Euro auf. Das sind rund 150 000 Euro Defizit mehr als zunächst bei der Einbringung durch Bürgermeisterin Patricia Ortmann (parteilos) im September vorgesehen. Die rund 185 000 Euro Mehraufwand entstehen vor allem durch einen erhöhten Zuschussbedarf seitens der Gemeinde für die vom Dekanat getragenen kirchlichen Kindertagesstätten in Biebertal. Ein Mehrertrag von rund 30 000 Euro ergibt sich unter anderem aus neuen Zahlen für Gemeindeanteile an den Steuereinnahmen. Während dort die erwarteten Erträge steigen, sinken die erwarteten Schlüsselzuweisungen, allerdings nicht so drastisch wie zwischenzeitlich befürchtet.