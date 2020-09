650 Jahre Allendorfer Nikelsmarkt, aber nicht 2020

Musik und Nikelsmarkt waren schon früher untrennbar verbunden. Foto: AGHA

Allendorf/Lda.. In diesem Jahr wird die Stadt Allendorf/Lda. 650 Jahre alt. Nicht nur das, auch der Nikelsmarkt hätte eigentlich zahlreiche Besucher ins Städtchen locken sollen. Corona machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Der immerhin bereits 650. Nikelsmarkt wurde abgesagt.

Die Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf an der Lumda (AGHA) will trotzdem - oder gerade deswegen - an die Bedeutung dieses historischen Marktes erinnern. "Der Allendorfer Nikelsmarkt ist einer der ältesten Märkte in unserer Region und ist für die Besucher ein besonderes Ereignis vor der Weihnachtszeit. Das Einzugsgebiet für den Nikelsmarkt sind das Lumdatal, das Busecker Tal und der Ebsdorfer Grund", erklärte Werner Heibertshausen von der Arbeitsgemeinschaft. In diesem Jahr sollte der 650. Markt gebührend gefeiert werden. Doch wegen der Pandemie fällt dieser nun aus, das Jubiläum soll nachgeholt werden.

Anno 1370, und zwar am 2. März, erhebt Landgraf Heinrich II. Allendorf zur Stadt. Das bedeutete auch, dass deren Bürger alle Rechte und Freiheiten, wie sie der Stadt Marburg bereits 1150 verliehen worden waren, erhielten. Der sogenannte Freiheitsbrief versichert, dass die Rechte der Stadt und ihrer Bürger "ewiglich" gegeben sind. Bedingung war, dass die Stadtbefestigung fertiggestellt wurde. Mit den Stadtrechten einher ging ein wichtiges Privileg, das bis in die heutige Zeit hineinwirkt: die Veranstaltung von Märkten. Jahr für Jahr wurde seither immer im November der Nikelsmarkt abgehalten. Zur Tradition ist dabei auch der Heimatabend mit der Wahl des "Bärtzebürgers" geworden.

"Nicht nur für unsere Vorfahren ist der Nikelsmarkt von sehr großer Bedeutung gewesen, denn man konnte dem Alltag entfliehen und hatte ein bis zwei Tage frei, um Freunde und Bekannte zu treffen." In dieser Zeit hätten unsere Vorfahren die harte und schwere Arbeit vergessen, denn das Ringen um das tägliche Brot sei sehr schwer gewesen. War es doch keinesfalls eine ausgemachte Sache, dass die Ernte für den Winter ausreichte. Unwetter mit Hagel und starkem Regen haben in den vergangenen Jahrhunderten oft eine Hungersnot ausgelöst. Mal eben zum Einkaufen in den Supermarkt - das gab es damals nicht. Was auf den Tisch kam, wurde zumeist selbst hergestellt. "Für uns heute unvorstellbar", so Heibertshausen. Der Nikelsmarkt bot aber noch mehr: Durch diesen Markt haben sich weit über Allendorfs Grenzen hinaus Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt, die an diesen Tagen gepflegt und gefeiert wurden. Selbst heute noch trifft man alte Bekannte, die man ansonsten das ganze Jahr über nicht trifft.

Natürlich stand für die Besucher das Einkaufen bei den Händlern oben auf ihrer Liste. Die Männer trafen sich auf dem Viehmarkt, der immer Bestandteil des Marktes war, und die Frauen kauften die Gewürze zum Hausschlachten. Auch Wolle, Stoffe und warme Wintersachen konnten in Allendorf gekauft werden. Sehr beliebt waren zum Beispiel auch die Produkte der Allendorfer Firma Fettstein, ein Unternehmen, das es schon lange nicht mehr gibt. Die Produktpalette erstreckte sich von Abschmierstoffen über Lederfett, Huffett, Melkfett, Riemenwachs, Schuhcreme, Herdputzmittel, Handwaschpaste und dergleichen mehr. In den Zeiten vor den Weltkriegen waren diese Produkte nur sehr schwierig zu bekommen und wurden am Nikelsmarkt reichlich gekauft. "Zur Bedeutung des Allendorfer Nikelsmarktes könnte man noch viel berichten", meint der Heimatforscher Heibertshausen. Doch vielleicht hat man im kommenden Jahr die Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen.