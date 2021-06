66-jähriger Bewohner wegen Brandstiftung vor Gericht

Ein 66-Jähriger steht wegen Brandstiftung vor dem Gießener Landgericht. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fernwald begann das neue Jahr direkt mit einem Einsatz. Am Neujahrsmorgen eilten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus in Annerod. Das Bild, welches sich vor Ort ergab, war für die Feuerwehrleute zunächst ungewöhnlich. Neben einem Kellerraum im Gebäude brannten Mülltonnen neben dem Haus und weiteren Mülltonnen am Nachbarhaus.

Während die Feuerwehr mit den Mülltonnen beschäftigt war, fiel dem Löschzug plötzlich ein brennender Trolley im Wohnhaus auf - dieser stand jedoch kurioserweise erst dann dort, als die Bewohner schon das Haus verlassen hatten.

Nun steht ein 66-jähriger Bewohner seit Mittwoch vor der siebten Großen Strafkammer des Landgerichts vor Gericht. Dem Beschuldigten werden versuchte Brandstiftung, Körperverletzung sowie schwere Körperverletzung zur Last gelegt. Er soll in der Nacht des 30. Dezember 2020 die Mülltonnen angezündet haben. Als einige Anwohner die Mülltonnen löschen wollten, habe er sie mit Flaschen beworfen und auch die heraneilenden Polizeibeamten angegriffen.

Zwei Tage später, in der Silvesternacht, kam es zur zweiten Tat. Im Waschraum des Gebäudes legte der 66-jährige einen Brand, verriegelte die Eingangstür des Mehrfamilienhauses und brach den Schlüssel ab - somit wurde eine Flucht aus dem Gebäude nahezu unmöglich. Ein junger Bewohner schlug daraufhin die Glastür mittels eines Feuerlöschers ein und öffnete die Haustür von außen. Die Bewohner selbst konnten so flüchten, lediglich der Angeklagte blieb in seiner Wohnung.

Zusätzlich wird ihm zur Last gelegt, dass er den Trolley angezündet und neben der Haustür platziert haben soll.

Dass er schon länger psychische Probleme gehabt haben soll, war im Mehrfamilienhaus bekannt. Er habe mit fast niemandem gesprochen und sei bis kurz vor der Tat sehr unauffällig gewesen, so die Bewohner.

Viele Fragen

Der Angeklagte selbst schweigt zu den Vorwürfen. Über seinen Verteidiger Moritz Müller lässt er ausrichten, dass er zum Sachverhalt keine Angaben machen werde.

Die Vorsitzende Richterin Dr. Katrin Exler versuchte daraufhin, den Sachverhalt mittels Zeugenaussagen zu rekonstruieren und weitere Informationen zu sammeln. Nach Angaben der herbeigerufenen Polizisten habe der Angeklagte sich nach dem Brand noch immer in seiner Wohnung befunden und die Feuerwehr kritisiert und lautstark gepöbelt. "Er sagte, es würde viel zu lange dauern. Er machte auf uns einen verwirrten Eindruck", so der Beamte.

Die angezündeten Mülltonnen sollen zudem direkt vor dem Fenster des Beschuldigten gestanden haben. Laut Aussagen der Bewohner hatte sich der Angeklagte gefreut, als die Leute das Gebäude verließen, nachdem er die einzelnen Parteien gewarnt hatte, dass es im Haus brenne.

Die Wohnung des Mannes beschreiben die Beamten als chaotisch. "Die Wohnung ist in keinem guten Zustand, überall liegen Zigaretten und es steht Wasser auf dem Boden".

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten zudem der Polizei gegenüber Angaben gemacht, dass sie den 66-Jährigen als Brandstifter vermuten. "Das waren Andeutungen durch die Blume. Er wurde indirekt an den Pranger gestellt. Es wurde immer wieder gesagt, dass der Beschuldigte immer wieder negativ auffällt".

Das Verhalten des Angeklagten im Tatzeitraum war immer wieder Gegenstand der Debatte. Die Beamten konnten mittels der Aussagen der Bewohner sowie ihrem eigenen Eindruck feststellen, dass der 66-Jährige dringend tatverdächtig sei. Die psychische Erkrankung des Angeklagten ist während des ersten Prozesstags immer wieder Gegenstand der Debatte. "Es gibt nur einen Weg, durch die Scheibe hat er gesagt. So wurde ich vom Beschuldigten regelrecht bedrängt und angestachelt", schildert der 21-jährige Bewohner, welcher die Eingangstür zerschmetterte und sich dabei Verletzungen zuzog. Eine weitere Zeugin schilderte, dass der Angeklagte sich geweigert hätte, seine Wohnung zu verlassen, und laut klassische Musik hörte, während die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Verhandlung wird fortgesetzt.