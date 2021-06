68 neue 4G-Sender

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Mobilfunkanbieter Telefónica/O2 weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass deutschlandweit in den vergangenen Jahren massiv der 4G-Netzausbau vorangetrieben worden sei. Davon profitierten auch die Bürger des Landkreises Gießen. Seit Anfang 2020 seien dort weitere 68 4G-Sender hinzugekommen. Damit liege die 4G-Netzabdeckung bei 99,70 Prozent. Im Laufe dieses Jahres plant Telefónica/O2, zusätzlich zehn 4G-Sender in der Region zu errichten, heißt es in der Mitteilung weiter.